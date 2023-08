Le soleil va-t-il perdurer ? Voici les prévisions météo de ce dimanche

Après la rapide dissipation d'une éventuelle grisaille matinale en Ardenne, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Le temps sera doux et généralement sec mais quelques averses isolées ne seront pas exclues, principalement sur le nord-ouest du pays. Les maxima de saison seront proches de 19°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 21°C en bord de mer et varieront de 22 à 24°C dans la plupart des autres régions. Le vent redeviendra généralement modéré de secteur sud-ouest.