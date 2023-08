Le soleil est bien de retour en Belgique, et il ne devrait pas s’en aller de sitôt. Avec Pascal Mormal, nous faisons le point sur les températures et le soleil de cette semaine, de celle d’après et même de l’automne qui arrive.

Après plusieurs semaines parsemées d’averses, est-ce que le soleil est de retour pour de bon ?

Depuis jeudi dernier, on a déjà des conditions vraiment agréables, sans trop d’averses. Jeudi et vendredi dernier, on a même dépassé les 25 °C. La bonne nouvelle, c’est qu’on devrait garder un moment ce temps relativement estival mais pas excessivement chaud. Les températures devraient tourner autour de 24 °C avec, de temps en temps, un petit risque d’orage. Un risque toutefois assez limité.

Pour vendredi, samedi et dimanche, on s’attend à une nouvelle hausse des températures. Différents modèles annoncent une trentaine de degrés en Belgique, y compris dans le centre du pays. Le risque orageux va toutefois augmenter en même temps que les températures.

En début de semaine prochaine, certains modèles envisagent des températures très élevées. D’autres annoncent un retour à des températures raisonnables à partir de mardi, c’est-à-dire aux alentours de 23 ou 25 °C. On resterait toujours dans les normales de saison, puisque les maxima sont autour de 22-23 °C à la mi-août. Pour les dix prochains jours, on devrait rester dans les normales ou au-dessus.

Doit-on s’attendre à une nouvelle chaleur ?

Le risque est assez limité, mais c’est possible. La définition de la “vague de chaleur” est assez précise. Il faut au moins cinq jours consécutifs avec 25 °C à la station météorologique d’Uccle, et au moins trois jours avec trente degrés ou plus lors de cette séquence.

Les cinq jours avec 25 °C, c’est envisageable. Ce sont des températures atteignables en fin de cette semaine et début de la suivante. Reste à voir s’il y a trois journées avec au moins 30 °C lors de cette séquence. Il y aura un “pic” de chaleur, et on ne peut pas exclure une vague de chaleur. Il y a peut-être 25 à 30 % de chance d’en avoir une. Ce week-end, en tout cas, les températures seront nettement au-dessus des moyennes de saison.

Une “anomalie thermique” est annoncée pour les prochains jours. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

On aura une anomalie thermique probablement assez importante ce week-end. Elle ne sera toutefois pas exceptionnelle. Une anomalie thermique, c’est précisément un écart par rapport à une normale qui est assez élevé. Si on considère que la température normale à la mi-août est de 23 °C et que le thermomètre affiche 30, l’anomalie thermique est de 7 °C.

C’est tout de même une belle anomalie qui arrive, d’autant plus qu’on a commencé le mois d’août avec des températures très fraîches.

Pouvez-vous déjà tirer le bilan météorologique de cet été ?

En météorologie, le bilan de l’été débute le 1er juin et se termine le 31 août. Celui-ci sera probablement dans le Top 5, au pire dans le Top 7, des étés les plus chauds en Belgique depuis 1833. Un été – il faut attendre les dernières données – qui est aussi plus ensoleillé et plus arrosé que la moyenne.

Malgré le ressenti assez négatif provoqué par les pluies et les fraîcheurs relatives entre le 20 juillet et le 6 août, on a encore eu un été très chaud. Je sais que la plupart des gens pensent surtout aux mois de juillet et d’août quand on leur parle de l’été, mais nous comptabilisons aussi le mois de juin dans nos données. Un mois absolument historique, avec des records battus.

À plus long terme, comment s’annonce l’après-saison ?

Nous parlons de “prévisions”, si nous annonçons la météo une semaine à dix jours à l’avance. Mais il y a effectivement aussi les “tendances saisonnières”, qu’il faut toujours aborder avec beaucoup de prudence.

En septembre, nous aurons probablement un mois plus sec que la normale avec des températures qui seront excédentaires. Sans certitude, nous pouvons envisager une belle arrière-saison. Pour octobre et novembre, des signaux indiquent le retour d’un temps doux et pluvieux. La seconde partie d’automne risque d’être moins agréable, mais les pluies seront nécessaires pour recharger les nappes phréatiques.

