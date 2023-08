Après l'alerte aux orages, le retour du soleil ? Les prévisions météo de ces prochains jours

Les maxima atteindront 21°C le long de la frontière hollandaise et 24°C le long de la frontière française. Le vent restera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Ce soir, les éclaircies continueront de s'étendre et le temps sera sec en de nombreux endroits, excepté sur les régions de l'est où quelques averses resteront temporairement possibles. Cette nuit, le temps deviendra sec partout, mais des champs de nuages bas et de la brume ou du brouillard se reformeront par endroits en Ardenne. Les minima évolueront entre 14 et 17°C sous un vent faible s'orientant au secteur est.

À lire aussi

Vendredi, la journée débutera avec des nuages bas localisés, surtout sur l'Ardenne. Plus tard dans la journée, les champs nuageux alterneront avec des éclaircies alors qu'en fin d'après-midi, la nébulosité finira par augmenter avec un risque d'averses orageuses croissant en soirée et la nuit suivante. Les maxima seront compris entre 24 et 28°C. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est.

Samedi, une perturbation traversera d'abord notre pays en générant une nébulosité abondante accompagnée de pluie en matinée. L'après-midi, un temps nettement plus ensoleillé gagnera nos régions depuis l'ouest. Les maxima atteindront de 22 à 27°C.

Dimanche, des nuages bas matinaux seront d'abord observés sur le relief ardennais principalement. Ensuite, le temps deviendra rapidemment ensoleillé.