Cet été, les entreprises spécialisées dans la désinfestation ne chôment pas : Badbugs par exemple explique avoir vu le nombre d'appels augmenter de 60% ! Logique puisque la Belgique est le triste champion des pays européens les plus infestés par les punaises de lit. En comparaison, les professionnels en France ont vu eux une hausse de 30% de leurs clients par rapport à l'été 2022. Cette saison leur est propice : la chaleur et les vacances font qu'elles se reproduisent plus rapidement et qu'elles voyagent avec les estivants, surtout ceux qui bougent beaucoup et changent de chambres et de lit régulièrement. Le principal conseil lorsque l'on dort ailleurs que chez soi : ne rien poser sur le lit, ni valise, ni vêtements avant d'avoir inspecté draps, matelas et sommier !

Les punaises mesurent entre 4 et 6 mm. on devrait donc pouvoir les voir. Mais elles se cachent dans les coins sombres, les chambranles et commencent à circuler la nuit, pour rejoindre les lits... Car elles sont attirées et par la chaleur et par le dioxyde de carbone que dégage l'être humain en respirant... Leur but : sucer notre sang ! On peut suspecter une infestation lorsque l'on voit de multiples petits points noirs dans la literie. Ce sont leurs déjections.

À lire aussi

Même dans les hôtels de luxe !

Et si le nombre de personnes piquées et infestées est en augmentation régulière, c'est que l'on voyage de plus en plus et que l'on peut les trouver là où il y a beaucoup de lits et de rotations de valises et d'humains : hôtels, locations, Air Bn'B, même les plus luxueux ou hygiéniques d'entre eux. De là, elles seront promptes à se glisser dans votre valise. Et vous accompagner jusque chez vous.

Adieu le sommeil, bonjour l'angoisse

Les piqûres de punaises ne sont pas dangereuses pour la santé mais elles sont nombreuses, se répartissent sur tout le corps et grattent prodigieusement la majorité d'entre nous. Et surtout les punaises se reproduisent à toute vitesse, rendant tout à fait possible une rapide infestation : une femelle pont 200 à 500 œufs au cours de sa vie et vit entre 5 et 6 mois. Sans nourriture, les punaises se mettent en "dormance" explique Rentokil et "végéteront ainsi pendant 1 an" !

À lire aussi

Sylvie en a vécu l'amère expérience en juin, en rentrant d'un long week-end dans un bel hôtel du Touquet. Quelques jours après son retour, elle voit des points rouges sur ses bras et à l'arrière du cou. "J'ai surtout pensé à des puces, à cause du chat. Mais en regardant sur Internet, ça s'est imposé : des punaises de lit. Je ne dormais plus, tout me dégoûtait ! J'ai lavé mes draps et couette sans arrêt, acheté des sprays pour la literie. Mais chaque jour, je voyais des piqûres en plus, j'en étais à entourer au stylo celles de la veille. Et à la fin, me mettre dans mon lit était un calvaire mais où aller d'autre ? Je ne voulais pas en "transporter" avec moi ailleurs ! 10 jours à ce rythme, je devenais folle... J'ai appelé un professionnel, même si mes deux enfants, eux, n'avaient rien. Cela m'a coûté 450€ mais sans son intervention, j'aurais sombré, c'est encore pire que les puces, on a l'impression d'être sale 24h/24..."