Les vacances, voilà bien un moment attendu avec grande impatience par les Belges. Si certains ont la chance de pouvoir partir plusieurs fois par an, d’autres n’ont qu’une fenêtre annuelle pour déconnecter, découvrir un autre pays et profiter du soleil ou de multiples activités. Parfois, il s’agit même de réaliser un rêve nourrit depuis des années.

Mais certains manquent de chance. Nous avons récolté les témoignages de plusieurs Belges qui ont vu leur séjour virer au cauchemar. Les raisons peuvent être nombreuses : arnaques, grève, voyage ou logement qui ne correspond pas à l’offre, etc. Ils témoignent.

En juillet dernier, Laurence a déboursé plus de 6 000€ pour emmener son fils de 16 ans aux États-Unis. Une somme considérable pour un voyage qu’elle ne peut pas réaliser chaque année. “C’était une vraie catastrophe, souffle-t-elle, dépitée. J’ai réservé le séjour via une agence bruxelloise. Je ne voulais m’occuper de rien sur place, avoir la tranquillité d’esprit de profiter du séjour, mais finalement, on se demandait ce qui allait encore nous tomber dessus.”

Laurence garde le sourire, malgré tout. ©D.R.

Laurence et son fils se sont retrouvés dans un groupe de 34 personnes, qui avaient réservé leur séjour via 12 agences différentes, en France et en Belgique. “Tout était sous-traité sur place, il n’y avait pas réellement de relais avec nos agences, indique-t-elle. Un agent local s’occupait de tout, mais rien n’allait. Le guide était tout à fait incompétent, les hôtels n’étaient pas à la hauteur, les restaurants affreux, etc. Nous logions à chaque fois dans des endroits tout à fait isolés. Un soir, nous avons marché 15 minutes pour aller acheter à manger dans une pompe à essence… Un autre soir, j’ai même interdit à mon fils de manger dans un restaurant chinois !”

Ce circuit a emmené le groupe à travers la Floride, avant une croisière dans les Bahamas… qui n’a jamais vu le jour. “Elle a été annulée en raison de surbooking, et nous sommes donc restés à Miami, dans un hôtel où tout était en travaux, même la piscine ! Le bruit était assourdissant.”

Le groupe de voyageurs a d’ailleurs commencé à se liguer pour demander un dédommagement. “Nous avons obtenu 1 400€ pour la croisière annulée, mais on n’a toujours rien vu venir. Pour le reste, l’agence nous dit que nous avons reçu les serviettes de plage gratuitement à l’hôtel à Miami, et deux verres au bar… Je vais contacter la commission des litiges voyages pour déposer plainte.”

La grève Ryanair

De son côté, Nicolas devait partir pour un séjour à Barcelone en juillet dernier. Un vol… Ryanair. “Je n’ai pas su partir à cause de la grève. Ce séjour était un cadeau d’anniversaire pour les 18 ans de ma filleule, dit-il dépité. Nous avons lancé les démarches pour un remboursement et une indemnité il y a un mois, mais nous n’avons aucune nouvelle pour le moment…”

Maison pas propre

Catherine, elle, a vécu un séjour dans un logement qui ne correspondait en rien à l’annonce d’un voyagiste spécialisé. “Rien n’allait… La maison n’était pas propre, les casseroles étaient encore pleines de graisse, le logement était beaucoup plus petit qu’annoncé et mal agencé, et, la chambre parentale avait une fenêtre qui donnait sur… une pièce fermée. Dans le sud de la France sous 30 degrés, c’était invivable.”