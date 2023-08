Les fermiers flamands craignent pour leur futur. Les mesures prises dans le cadre du “plan azote” par la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) seraient, à les entendre, intenables. À terme, “c’est la mort assurée pour le secteur”, avertissent-ils. Pour faire passer ce message aux autorités, un rassemblement a eu lieu ce vendredi sur le site du Parking Oost à Anvers. Une marée de drapeaux et de foulards rouges, siglés de la phrase “Ik steun de boer” (“Je soutiens les fermiers”) a déferlé sur la place.

Beaucoup de manifestants sont venus en famille, comme Hildegarde. “Je suis ici pour soutenir les fermiers. Je ne suis moi-même pas agricultrice, mais j’en connais beaucoup via ma famille et mes amis, détaille-t-elle. Je ne suis pas inquiète pour mon futur, mais pour celui des jeunes. Les politiciens doivent aider nos fermiers, plutôt que de tout faire pour les industries là-bas”, dit-elle en pointant du doigt le port d’Anvers et les usines au loin.

“Un permis pour Ineos, les agriculteurs l’ont dans l’os. ”

Le choix de la ville de Bart De Wever comme point de ralliement n’était en effet pas dû au hasard. “De Wever est prêt à tout pour accorder un permis à la nouvelle usine d’Ineos, mais il laisse les agriculteurs de côté”, dénonce Bart Dickens, le président de Farmers Defence Force, organisation à l’initiative du rassemblement. “Nous n’avons en soi rien contre les industriels, mais il n’est pas normal qu’ils doivent respecter des mesures environnementales moins sévères que nous”, assure-t-il debout à côté d’une grande croix en bois, symbolisant la mort de l’agriculture flamande.

Les agriculteurs disent être soumis à des normes d’émission d’azote beaucoup plus strictes que celles qui sont appliquées à l’industrie. Pour obtenir un permis d’environnement, les usines peuvent atteindre un seuil de 1 %, les agriculteurs seulement 0,028 %. Un contraste que ne comprennent pas les fermiers rassemblés à Anvers. “Je n’ai rien contre le port ou quoi que ce soit d’autre, mais de tels niveaux nous sont interdits, déplore Jef, agriculteur en Flandre occidentale. Il n’y a pas de raisons que nous soyons sacrifiés pour faire plaisir aux industriels.”

Pas d’ancrage politique fort

Toutefois, à l’inverse de son cousin néerlandais, Farmers Defence Force (FDF) se défend de toute appartenance politique. La branche flamande a été créée en juin, quelques semaines après la victoire surprise du BBB (Boerburgerbeweging), le “mouvement agriculteur-citoyen” aux dernières élections locales néerlandaises. Mais Bart Dickens n’affiche pas d’ambitions politiques. “Ce n’est pas mon objectif. Je suis ici pour réveiller les politiciens, pas pour en devenir un”, assène-t-il.

Les messages affichés par les pancartes, eux, sont cependant bien dirigés contre un seul parti, la N-VA. “Un C4 pour Demir”, “Nieuwe Vlaamse Arrogantie” (”Nouvelle Arrogance flamande”), “La N-VA veut nous détruire”, et quelques citations latines à l’intention du président du parti nationaliste figurent sur les affiches. “C’est précisément pour garantir leur avenir que nous prenons nos responsabilités”, a réagi Bart De Wever dans Het Gazet van Antwerpen. “Nous travaillons à la mise en place d’un cadre solide pour l’azote et d’un ensemble d’aides se chiffrant en milliards d’euros pour soutenir les agriculteurs touchés”, a-t-il poursuivi. La réaction n’a pas convaincu les agriculteurs présents sur place. “C’est précisément à cause de ses mesures qu’il doit mettre en place des milliards d’euros de compensation”, regrette Raf Van Hasselt, éleveur de vaches dans la province d’Anvers.

Après plusieurs heures de discours, les organisateurs peuvent souffler. La manifestation s’est déroulée dans le calme comme ils l’espéraient. Ce ne sont pas les quelques pétards entendus tout à l’arrière de la foule qui auront inquiété la police anversoise. Désormais, les agriculteurs flamands attendent de pouvoir rencontrer des représentants du gouvernement Jambon. Leur rassemblement a été planifié à dessein avant une réunion anticipée du Parlement flamand ce 24 août. Les députés discuteront, une nouvelle fois, de la politique d’azote en Flandre.