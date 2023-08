Cet été 2023 est décidément tout sauf linéaire au niveau du climat. Entre un mois de juin record, un début de mois de juillet timide, une période tout à fait pourrie et un retour du soleil ces derniers jours, on est passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Mais que nous réserve le ciel pour les deux dernières semaines de l’été météorologique (1er juin – 31 août) ?

C’est d’abord la chaleur qui va faire son retour. “Nous allons retrouver des conditions estivales très chaudes pour les prochains jours, prévient Pascal Mormal. Il y a encore quelques nuances d’un modèle à l’autre, surtout au niveau des températures mais toutes les données vont dans le même sens : le début et surtout le milieu de la semaine prochaine vont être très chauds. On pourrait même observer une vague de chaleur officielle.”

Certains météorologues français parlent même d’un dôme de chaleur qui va s’abattre sur l’Hexagone mais aussi sur les pays limitrophes. Si les termes peuvent varier, les chiffres sont éloquents. “Le modèle européen, toujours plus calme dans ses prévisions, parle de températures qui vont tourner autour de 30 degrés à partir de lundi sur nos régions. Plus au sud, on va potentiellement aller chercher les 40 degrés. De son côté, le modèle américain prévoit un potentiel de 33 à 34 degrés pour la Belgique”, détaille Pascal Mormal.

On a profité d’un vendredi estival, avec 29 degrés sur le centre du pays, avant un week-end un rien plus frais. “Il y a un petit risque d’orages locaux pour la journée de samedi, précise-t-il, prudent. Mais on va atteindre 26 ou 27 degrés pour le week-end, avant une nouvelle montée des températures et un potentiel caniculaire pour la semaine prochaine, donc.”

S’il n’y a rien d’exceptionnel à observer de telles températures à la fin du mois d’août, il y a tout de même une bonne nouvelle. “Par rapport à la fin juin/début juillet, les nuits sont déjà bien plus longues, ce qui permet de faire descendre le mercure durant la nuit. Cela sera donc plus supportable.”

Pour rappel, il faudra compter trois jours à 30 degrés ou plus dans une période de cinq jours à plus de 25 degrés pour décréter une vague de chaleur officielle. “On aura ces cinq jours à 25 degrés et les scénarios les plus pessimistes parlent d’au moins trois jours à plus de 30 degrés, mardi, mercredi et jeudi prochain.”

Et la suite ? On tombe alors dans les modèles saisonniers qui ne donnent qu’une indication globale. Pour le mois de septembre, on pourra normalement parler d’un été indien, avec des indications qui évoquent un mois plus chaud que la moyenne, et de potentiels pics de chaleur tardifs. En octobre, on évoque un temps plus proche des normales de saison, mais tout de même plus doux et sec qu’attendu.