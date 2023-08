Après deux reports pour cause de Covid, l’Ordre de Malte a organisé son camp d’été pour jeunes en situation de handicap

Chaque soir, les jeunes se retrouvaient autour d’un thème mettant en avant les spécialités des pays représentés. S’en suivi des soirées dansantes assurées par des DJs professionnels.

Vu le profil de ces jeunes et leurs provenances géographiques, un tel camp représente une organisation “titanesque”. Mais, cette 38e édition a demandé encore plus d’énergies aux équipes belges et étrangères en raison du Covid qui a contraint l’Ordre de Malte Belgique à postposer ce camp deux années de suite. “Ça fait plusieurs années que le staff de 100 personnes se mobilise. Il fallait recruter les bénévoles, constituer des équipes logistique, transport, médicale, catering, sonorisation, activités, mais aussi aménager le lieu (École européenne de Bruxelles Argenteuil) afin de le rendre plus adapté (toilettes, douches, rampes d’accès…) à l’accueil de ces 200 jeunes en situation de handicap qui étaient nourris, logés, blanchis mais surtout… chouchoutés” nous précise Ludovic Goffinet, porte-parole de l’Ordre de Malte Belgique.

Les organisateurs se félicitent du succès de cette semaine qui restera certainement inoubliable pour ces jeunes rentrés chez eux après un départ où beaucoup d’émotions ont été exprimées. Ils pourront sans doute se retrouver dans un an, lors du camp d’été organisé cette fois en Suisse.