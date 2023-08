Le week-end a été radieux, du moins à partir de samedi, milieu de journée. Le mercure a flirté avec les 30 degrés un peu partout dans le pays, et le soleil a brillé. Un type de temps qu’on retrouvera pour le début de la semaine, même si les températures ne vont pas s’emballer, comme on pouvait le craindre il y a encore quelques jours. “On va rester sous un régime chaud jusqu’à mercredi, avec 28 à 30 degrés sur l’ensemble du pays, note Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Cependant, le dôme de chaleur qui s’abat sur la France ne va pas remonter jusque chez nous. Il n’y aura donc pas de vague de chaleur officielle.”

À partir de jeudi, on va même repasser à un type de temps plus frais. “Jeudi fera office de basculement, une journée charnière vers un temps plus frais, prévient-il. Vendredi et durant le week-end, le mercure devrait tourner autour de 20 degrés, avec le retour d’un peu de pluie. Ce scénario devrait continuer jusqu’à la fin du mois d’août. Mais, malgré tout, cet été sera un des plus chauds de l’histoire.”

Après cela, le mois de septembre devrait marquer le retour à un temps beaucoup plus ensoleillé et doux. “Les modèles indiquent que nous allons vivre une arrière-saison assez favorable”, confirme Pascal Mormal.

Il s’inquiète cependant de la canicule qui s’abat sur une grande partie de la France. “On a déjà atteint 40 degrés ou plus sur le sud-est du pays, et plusieurs stations ont déjà battu leur record absolu. Ce qui est interpellant, c’est que ces records sont généralement battus en juin ou juillet, au plus fort de l’été. Cet épisode peut être comparé à la canicule d’août 2003. On se souvient d’ailleurs des très nombreux décès qui étaient à déplorer.”

"À l’échelle de la France, ce nouvel épisode s’annonce comme l’un des plus tardifs avec un tel niveau d’intensité pour un été”, indique de son côté Météo France, qui explique également qu’après le 15 août, ce phénomène reste très rare : on en compte 6 depuis 1947, tous au XXIe siècle.