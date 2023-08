Nouveau scandale du côté du concours Miss Belgique : "Il a demandé à faire un shooting, semi-nue"

Sa technique ? Promettre aux candidates que le shooting serait gratuit si elles acceptaient sa demande de poser sans soutien-gorge. “Pour moi, il est libre de demander cela”, témoigne l’une des ex-candidates, approchée à plusieurs reprises par celui qui est aussi membre du comité, à la VRT. “Il y a de si jeunes filles qui participent à cela”, déplore une autre candidate au sujet des connivences avec le comité. “Elles sont très vulnérables. Nombre d’entre elles n’ont aucune expérience en la matière et sont impatientes de poursuivre leur carrière. Alors elles le font juste comme ça, sans y penser. ”

Le comité prend des mesures

Précisons toutefois qu’aucune plainte d’attouchement n’a été enregistrée et que le photographe professionnel aurait respecté le refus des candidates, d’après les trois des mannequins interrogés par la VRT. C’est plutôt dans la correspondance avec les ex-candidates qu’il se voudrait insistant. En effet, même si les Miss continuent de refuser, l’homme les recontacte. Selon la VRT, il serait déjà revenu sur sa demande jusqu’à 6 fois, sur une période de 3 ans pour l'une d'entre elles.

Face à la polémique, l’organisation a répondu qu’elle était au courant de la situation depuis un an et demi. “Nous l’avons alors pris à partie”, explique Darline Devos, présidente de Miss Belgique, à la VRT. ” Je lui ai fait comprendre que ce n’était pas possible. Ensuite, il a signé l’accord.” La présidente du comité Miss Belgique lui a en effet demandé de signer un rapport lui interdisant cette pratique.