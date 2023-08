Des trombes d'eau s'abattent sur la Belgique: le point sur les dégâts par région (PHOTOS + VIDEO)

Débordement de la Dyle et inondations à Genappe, Nivelles, Ottignies et Wavre

Un débordement de la Dyle et des inondations ont été constatés dans les régions de Genappe, Nivelles, Ottignies et Wavre, a-t-on appris auprès de plusieurs zones de police du Brabant wallon. En raison des fortes pluies qui sont tombées dans le Brabant wallon, des inondations ont été constatées dans de nombreuses communes de la province où la Dyle a débordé en plusieurs endroits.

Plusieurs voiries inondées ont été fermées à la circulation à Genappe, dont les rues du Centre et de la Dyle.

À lire aussi

La rivière a également débordé vendredi midi à Genappe, mais la pose de sacs de sable a permis d'éviter que les habitations soient inondées. La situation est restée sous contrôle et le niveau de l'eau semblait baisser en milieu d'après-midi.

À Wavre, des égouts proches de la Dyle ont débordé, provoquant l'inondation de plusieurs voiries.

À Ottignies, la crue de la Dyle a nécessité la fermeture du tronçon de la rue du Monument situé entre le rond-point de l'avenue Reine Astrid et la rue du Pont de la Dyle. Une distribution de sacs de sable a été organisée à l'attention des riverains.

Le centre-ville de Wavre sous eau ©D.R

Le centre-ville de Wavre sous eau ©D.R

Les pompiers multiplient les interventions dans la région de Mons-Borinage

Les intempéries n’ont pas épargné la région de Mons-Borinage ce vendredi. Les pompiers multiplient en effet les interventions depuis ce matin. Plusieurs communes ont été touchées comme celle des Honnelles, par exemple, où plusieurs rues ont été inondées tout comme une maison. La situation est désormais sous-contrôle.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre sont sur le pont depuis ce matin. Ils ont notamment dû intervenir à Honnelles. “Avec les fortes pluies actuelles, certaines routes sont partiellement sous eau, les avaloirs ayant du mal à absorber la quantité qui tombe. Tous nos ouvriers sont en route pour rétablir la situation”, communique Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles. Un travail qui semble porter ses fruits puisque la situation est désormais sous-contrôle. “Des rues et une habitation ont été touchées. Tout est cependant sous-contrôle. Nous ne sommes pas spécialement plus touchés que les autres communes de la région.”

La commune des Honnelles a été touchée. ©D.R.

Du côté de la commune de Saint-Ghislain, ce serait la rue de la Hamaide qui aurait particulièrement été touchée. À Mons, les tunnels du ring étaient également sous eau. Une situation qui est désormais sous-contrôle également. Avec les quelques accalmies de ces dernières heures, les habitants peuvent quelque peu respirer. Les pompiers, eux, sont toujours sur le pont. “Nous avons enregistré énormément d’appels. Nous multiplions les interventions depuis ce matin”, indique la zone de secours Hainaut-Centre.

L’après-midi s’annonce meilleure à en croire Farid de Météo Mons qui annonce que “nous allons progressivement retrouver un temps sec depuis le sud de Mons après 12h30 et également sur les Brabants juste après alors que le front s’évacuera vers les Pays-Bas par le nord de Liège.” Bonne nouvelle donc.

À lire aussi

Une trentaine d’interventions pour les pompiers à Mouscron

Depuis jeudi soir, des trombes d’eau sont tombées sur le territoire mouscronnois. Mêlée à des éclairs ininterrompus, la pluie était tellement dense que la visibilité fut très limitée. Un véritable mur!

Dans la foulée, on a pu voir les pompiers du côté du Tuquet, de l’avenue de Rheinfelden, du cimetière du Mont-à-Leux, de la Marlière…

Ils ont notamment été amenés à déployer la grande échelle à côté du cinéma pour un mur mitoyen protégé par des ardoises suscitant des inquiétudes.

Il a fallu déployer la grande échelle dans le haut de la rue de la Marlière, impliquant une déviation aisée par le parking du cinéma ©ÉdA

Ils sont aussi passés par le quartier de la gare ou encore la rue du Bois.

Les pompiers hurlus en intervention à la rue du Bois, au Mont-à-Leux. ©ÉdA

Le Domaine de la Blommerie fait aussi partie des endroits où l’eau est montée fortement.

Le parking du Domaine de la Blommerie s’est tout simplement mué en véritable lac. ©EdA

Les secours ont également été appelés à la rue Henri Duchâtel ainsi qu’à Luingne.

Il nous est encore revenu une inondation sur l’interminable chantier de la rue du Marquis d’Ennetières.

Les riverains ont diffusé progressivement leur désarroi sur Facebook… La solidarité a notamment été exposée au Delta où des petites mains courageuses ont raclé l’eau.

Du côté de Résidence Amadéus, c’est une partie de la plateforme d’un passage entre deux blocs, côté avenue de Rheinfelden, qui a cédé.

L’eau s’est infiltrée à la résidence Amadéus, faisant tomber une partie du plafond. ©ÉdA

Au croisement des rues Royale et Léopold, la boulangerie Léon est dans le pétrin a été inondée… pour la 7e fois ! La conduite sous terre étant trop étroite, la taque d’égout a tout simplement sauté entre la boulangerie et la pharmacie, et ce sont les riverains qui l’ont remise. Malheureusement rodée, des planches furent posées à l’une des portes pour limiter les dégâts mais des infiltrations sont quand même à déplorer.

Les égoûts ont saturé, plusieurs taques ont sauté dans la ville. ©EdA

Gilly: inondée, la route de la Basse-Sambre a dû fermer

La route de la Basse-Sambre (N90) qui relie le R3 au rond-point du Marsupilami à Charleroi, a été fermée au niveau de Gilly à cause des intempéries. La circulation a été à l'arrêt dans les deux sens pendant plusieurs heures avant d'être rétablie vers 12h15 ce vendredi.

L'autoroute A54 inondée à hauteur de Luttre

Comme du côté de Gilly, l'autoroute A54 Bruxelles/Charleroi a été bloquée à hauteur de Luttre (Pont-à-Celles), à la borne BK6, en raison des fortes précipitations. Dans les deux sens de circulation, vers Bruxelles ou vers Charleroi, les voies étaient inondées sur plusieurs centaines de mètres.

Plusieurs dizaines d'interventions de pompiers en Flandre

Les pluies intenses et parfois orageuses qui s'abattent sur la Belgique ont requis vendredi environ 80 interventions de pompiers dans le Brabant flamand et le Limbourg. À Tongres, des commerces ont été forcés de garder porte close à cause des dégâts infligés par l'eau ou en raison de routes inaccessibles. Comme leurs homologues du Brabant wallon et de Waremme, les pompiers étaient à pied d'œuvre dans le Brabant flamand, où ils sont intervenus une quarantaine de fois pour des voiries et caves inondées du côté de Landen et Tirlemont. À Léau, une crèche a dû être évacuée tandis que la toiture de la maison communale a percé. Le bâtiment historique, tout comme la bibliothèque, a également rencontré des problèmes d'égouts. Landen, Léau et Linter ont distribué des sacs de sable à la population pour contenir l'eau mais la situation reste sous contrôle.

Après une accalmie vers midi, les casernes s'attendent à de nouveaux appels en raison d'averses menaçantes. Ordre a donc été donné de rester sur le qui-vive.

Dans l'est du Limbourg, les pompiers ont aussi reçu une quarantaine d'appels, en particulier dans la région de Maasmechelen et Genk. Les équipes ont ainsi dû pomper l'eau accumulée dans des caves et sur des routes. Le sud de la province est également touché.

À Tongres, le parking souterrain de l'Onem a été inondé et des sacs de sable ont été distribués pour éviter que l'eau ne s'engouffre dans certains commerces, qui restent donc fermés.

À Lanklaar, la foudre s'est abattue vers 09h30 sur un logement de vacances du Center Parc Terhills Resort. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer.

Initialement prévue jusqu'à 14h00 vendredi, l'alerte jaune aux orages émise par l'Institut royal météorologique (IRM) a été prolongée jusqu'à 17h00 pour les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg