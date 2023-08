Heureusement, Eva De Bleeker n’a pas été gravement blessée, mais sa voiture a été fortement endommagée. “Il me semble me souvenir d’avoir conduit sur la deuxième voie pour dépasser des voitures plus lentes. J’ai immédiatement freiné et je suis passée sur la première voie”, relate-t-elle à Het Laatste Nieuws. “Le pneu est quand même entré en collision frontale avec l’avant gauche de ma voiture”, ajoute la secrétaire d’État.

C’est là que les airbags se déclenchent sous la force de l’impact. “J’étais un peu paniquée par la fumée dans la voiture, qui s’est avérée plus tard provenir des airbags”, confie-t-elle. “Je suis immédiatement sortie de la voiture et j’ai rampé derrière les garde-corps.”

C’est là qu’un autre chauffeur vient à sa rescousse : “Une voiture qui roulait derrière moi s’est arrêtée. Le chauffeur, Bilal, a été très utile. Il a placé le triangle de présignalisation et retiré le pneu de la chaussée. Un vrai héros.”

Bilan ? “Hormis quelques écorchures dues à l’airbag, je m’en suis heureusement sortie sans blessure. Ma voiture a subi d’importants dommages à l’avant. Cela aurait ou être bien pire”, explique-t-elle.