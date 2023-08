Crise de l'accueil : De Sutter demande un débat sur les places d'accueil après la décision de de Moor

À lire aussi

Mardi, dès l'annonce de Mme de Moor (CD&V), le vice-Premier Ecolo, Georges Gilkinet, avait également qualifié la décision d'"extrêmement problématique".

La secrétaire d'Etat à l'Asile a justifié la mesure par l'afflux croissant de familles avec enfants et la nécessité de leur réserver un nombre de places dans le réseau d'accueil géré par Fedasil afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent à la rue cet hiver.

Dans la pratique, les familles avec enfants reçoivent déjà la priorité. Les hommes seuls sont inscrits sur des listes d'attente -selon Mme de Moor, leur nombre tourne aujourd'hui autour des 2.000- et chaque jour un certain nombre d'entre eux reçoit une place.

"Je veux être honnête: cela, nous ne pourrons plus le faire. Cela signifie qu'ils devront attendre très longtemps car durant la période qui s'ouvre nous ne pourrons plus offrir de place aux hommes seuls chez Fedasil. C'est une décision que je ne veux pas prendre mais que je dois prendre", a-t-elle déclaré sur les ondes de Radio 1 (VRT).

En Région bruxelloise, à l'heure où le fédéral, la Région et les communes tentent de résoudre les problèmes qui se posent à la Gare du Midi, l'annonce est mal passée. Les ministres Alain Maron (Ecolo) et Bernard Clerfayt (DéFI) ont déjà exprimé leur vive désapprobation. Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a fait part de sa préoccupation. "Cette décision préoccupante de la secrétaire d'Etat risque d'engendrer un nouvel afflux de public en errance en Région bruxelloise. Nous attendons du fédéral une solution dans les plus brefs délais", a-t-il déclaré sur X.