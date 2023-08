Après la panne des numéros d'urgence, les services de secours et de sécurité bénéficieront à l'avenir de leur propre réseau 5G

ASTRID (pour All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings) permet, depuis 25 ans, à la police, aux pompiers et aux services de secours de communiquer, afin d'assurer le bon déroulement des opérations sur le terrain. ASTRID est également responsable de la gestion technique des centres de dispatching 101 et 112.

Le conseil des ministres ayant approuvé le quatrième contrat de gestion de la société, ASTRID installera au cours des prochaines années un réseau large bande, qui pourra envoyer de manière sûre et fiable de plus grandes quantités de données aux services de secours et entre eux.

Jusqu'à présent, le réseau repose essentiellement sur la radiocommunication via le réseau Tetra (talkies-walkies), mais ce dernier atteint ses limites et n'est pas fait pour envoyer de très grandes quantités de données. Le réseau 4G/5G permettra, outre la communication vocale qu'offre déjà Tetra, l'envoi de photos, de vidéos ou d'autres sources de données, y compris lors de situations critiques. Il contribuera ainsi à une meilleure connaissance du terrain.

La transition du système Tetra sur 4G vers la technologie 5G se fera de façon progressive par le biais d'un réseau hybride. Celui-ci combinera le réseau propre d'ASTRID et l'utilisation d'éléments de réseau d'un ou plusieurs opérateurs commerciaux. Le cœur du réseau restera néanmoins entièrement entre les mains d'ASTRID et donc du gouvernement, a assuré le directeur général de la société, Salvator Vella, lors de la conférence de presse.

Le réseau 5G devrait être disponible au début de l'année 2027.