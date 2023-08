Le journaliste et expert en aéronautique Patrick Anspach est décédé à l'âge de 69 ans, ont annoncé jeudi l'Association des journalistes professionnels et le journal L'Echo, avec lequel il collaborait comme chroniqueur depuis les années '80. Passionné par le monde de l'aviation, il a collaboré avec de nombreux médias dont la RTBF, RTL-TVi et Bel-RTL.