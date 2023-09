Atteint d'une myopathie, il se déplace en chaise roulante depuis ses 12 ans. Parmi ses besoins, il y a celui de garder ses pieds au chaud. Il y a cinq ans, de retour d’un voyage en Amérique du Sud, Guillaume, un copain de classe du Collège du Christ-Roi, lui offre une paire de pantoufles rembourrée de laine d’alpaga. Un confort inattendu qui provoquera chez lui un déclic. “Lorsqu’on est en fauteuil roulant, la circulation sanguine n’est pas optimale et les extrémités sont vite froides, même en été, précise Nassim Benoussaid. Ce cadeau nous a poussés à développer une solution en créant les pantoufles Flemar, les plus cosy du monde. Avec mes amis Guillaume et Maxime, nous sommes allés chercher au Pérou les meilleures matières premières et un savoir-faire artisanal ancestral. ” L’atelier adapté Manufast se charge du conditionnement de ces pantoufles de laine d’alpaga, réputée douce, thermorégulatrice et hypoallergénique.

Nassim a aujourd'hui 33 ans et une pile de diplômes, en Physique, en Ingénieur mathématiques appliquées, en Sciences de gestion et en création d’entreprise. Actuellement, tout en codirigeant Flemar avec ses deux amis Néolouvanistes, le jeune homme travaille dans l’intelligence artificielle et la programmation pour le géant informatique américain Cisco. Sur le plan personnel, et pour se faciliter la vie quotidienne, il a créé – il y a 4 ans – un projet de colocation inclusive lui permettant de vivre de façon indépendante de sa famille et d’organisations publiques. “Je vis avec trois colocataires dans une maison Bruxelloise adaptée à mes besoins. Ils m’aident dans les petits gestes du quotidien en échange d’un loyer avantageux. ”

Dans les prochaines semaines, Nassim intégrera la cohorte 2023-2024 du programme de leadership à impact Belgium’s 40 under 40. “J’espère y rencontrer d’autres leaders belges de demain afin de pouvoir impacter positivement notre société. ” Une belle ambition qu’il a déjà appliquée dans son entreprise, puisque Flemar offre une paire de pantoufles à une personne en situation de handicap à chaque fois qu’elle vend 15 paires via son site internet ou sur un marché artisanal. Près de 250 paires ont déjà été offertes, et plus de 80 personnes se sont inscrites sur la liste d’attente du site.