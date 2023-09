Vendredi soir

Avant de se rendre à l’aéroport, Tony Aube passe par la Gare du Midi. Pas de bol pour ce touriste, il se fait voler son sac à dos, contenant son passeport et son ordinateur portable.

Grâce à un AirTag, appareil permettant de localiser ses affaires, le jeune homme essaye de suivre ses détrousseurs à la trace. Malheureusement, avec sa grosse valise, difficile pour lui de garder le rythme. Au moment où il pensait les avoir rattrapés, les voleurs se sont débarrassés du gadget pisteur.

Le touriste canadien décide alors d’aller faire une déposition à un poste de police. Si l’ordinateur portable de Tony émet un signal géolocalisateur, la police ne peut intervenir. Il faut en effet une adresse précise et un appartement défini avant de pouvoir entamer une procédure administrative. Tony ne peut rien faire pour l’instant et va donc se coucher.

Samedi matin

Le lendemain matin, l’ordinateur apparaît à une autre adresse, du côté de Jette. Tony est bloqué et se dit qu’il n’a plus qu’une seule mission pour le week-end : “Et puis merde, je rate mon avion à cause de ces gars et je suis bloqué jusqu’à lundi matin en attendant que l’ambassade rouvre. Je n’ai qu’un seul but : 'trouver ces salopards'”, explique-t-il dans sa vidéo.

Vers 8h, il se dirige vers son portable volé la veille. Il s’arrête devant une maison et frappe à la porte. Personne ne répond. Il décide alors d’attendre jusqu’à ce que quelqu’un sorte des lieux pour le photographier. Cinq heures plus tard, deux hommes sortent du domicile surveillé. Il reconnaît les deux voleurs et les prend en photo. Tony se demande alors s’il ne devrait pas les confronter mais il prend la sage décision de ne rien faire.

Samedi après-midi

Les deux malfrats sortent de chez eux et, pour Tony, le choix est clair : les prendre en filature. En les suivant, Tony réalise un point important dans son enquête, le premier arrêt de la journée correspond à la première localisation qui n’était pas assez précise pour la police. Il décide de prendre plusieurs photos.

Une heure plus tard, Tony aperçoit les deux individus devant un magasin d’ordinateurs et autres téléphones. Il pense alors que ses voleurs ont revendu son appareil à ce magasin. Tony continue d’informer la police de ses trouvailles. Le touriste décide alors qu’il ne doit pas être repéré près de ce commerce car cela pourrait être dangereux. Il retourne donc à l’appartement vers 17 heures où se trouve toujours son ordinateur et attend patiemment.

Samedi soir

Vers 21 heures, Tony aperçoit les deux escrocs et appelle la police pour qu’elle passe à l’action. Et là, tel un film d’action, les forces de l’ordre débarquent, prêtes à arrêter les malfrats. À 21h30, la police arrête l’un des deux hommes et rend au touriste son ordinateur. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

En effet, dans la maison où se trouvaient les affaires volées de Tony, d’autres trouvailles intriguent les agents de police. Des centaines d’appareils électroniques étaient là : ordinateurs, télévisions, téléphones… Tony venait de démanteler un sacré réseau de receleurs. “C’est la caverne d’Ali Baba”, déclarait même un policier auprès de Tony. La police a également félicité le touriste canadien pour son enquête digne d’un véritable inspecteur.

Tony conclut alors sa vidéo avec humour en mettant en garde les prochains qui tenteraient de s’en prendre à lui. “Voilà ce qui vous attend si vous essayez de me voler quelque chose. Ne vous en prenez pas à quelqu’un comme moi qui n’a rien de mieux à faire que de vous poursuivre durant tout un week-end”.