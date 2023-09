La Défense cherche à recruter plus de 4.000 militaires, civils et réservistes en 2024

En 2024, l'objectif est de recruter 1.250 volontaires (soldats et matelots), 950 sous-officiers et 300 officiers, soit 2.500 militaires. À ce chiffre s'ajoute 460 civils et plus de mille réservistes", a-t-elle détaillé au cours d'une conférence de presse à la caserne De Hemptinne à Heverlee, près de Louvain.

Mme Dedonder (PS) a également donné un aperçu des chiffres du recrutement déjà réalisé cette année, mais qui se poursuivra jusqu'en décembre. Dans les prochaines semaines, 345 candidats officiers, 764 candidats sous-officiers et 121 candidats volontaires. a-t-elle indiqué. Et 352 civils ont rejoint cette année la Défense, dont certains sous un statut Rosetta.

Selon la ministre, les critères médicaux de sélection des pilotes militaires seront par ailleurs assouplis, avec des exigences moindres en ce qui concerne la vue. Les candidats pourront porter des lunettes ou des lentilles de contact, à condition d'atteindre ainsi une acuïté visuelle de 10 sur 10.

De même les - nombreux - militaires qui s'engagent sous un statut BDL (Beperkte Duur, Durée limitée ou "court terme") pour une durée de huit ans, avec une possibilité de prolonger de quatre ans, auront la possibilité , s'ils conviennent, de rester à vie à la Défense, voire de bénéficier d'une promotion sociale et de "monter" de catégorie.

Quant au groupe des Forces spéciales (SFG),, il entamera l'an prochain le recrutement en direct de civils, rompant avec une vieille tradition qui voulait que les aspirants à rejoindre ses rangs suivent d'abord l'exigeante formation de para-commando.