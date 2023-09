Les modèles annonçaient un mois de septembre plus ensoleillé et chaud après des mois de juillet et août plutôt médiocres, et ils ne se sont pas trompés ! La situation est même encore plus positive que prévu, avec des températures qui vont tourner autour des 30 degrés jusqu’à lundi, au moins. “Nous vivons une situation qui est assez incroyable à plusieurs titres, confirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. À 16h ce mercredi, le mercure a à nouveau atteint la barre des 30 degrés. Cela fait donc un deuxième jour à 30 degrés ou plus (30,1 ce mardi, NdlR). Il n’en faudrait plus qu’un – dans une séquence d’au moins cinq jours à 25 degrés ou plus ce qui est acquis – pour parler d’une vague de chaleur officielle.”

Ce serait tout simplement la première de l’histoire en septembre. “La probabilité est à plus de 50 %, affirme-t-il. Mais de toute façon, cette séquence est exceptionnelle. Avoir un coup de chaud d’un jour ou deux en septembre, cela arrive régulièrement. Mais une séquence d’une dizaine de jours, c’est du jamais-vu. La première décade de septembre sera en toute logique la plus chaude de l’histoire.”

Et le météorologue de rappeler quelques chiffres du mois de septembre. “Ce mercredi serait le 18e jour où on a enregistré au moins 30 degrés en septembre depuis le début des relevés. Sur ces 18 jours, on en compte 5 depuis 2020, mais aussi un en 2013 et un autre en 2016, détaille-t-il. Le record absolu au niveau des températures date de 2020, avec 34,3 degrés à Uccle. On n’y arrivera pas durant cette séquence, normalement.”

Normalement, car ce qui devait être un coup de chaud de quelques jours prend des allures de canicule. “On attend en effet entre 28 et 30 degrés jusqu’à lundi, au moins. Les prévisions ne cessent de s’allonger, et cette situation de blocage est de plus en plus dure à chasser. On est tout de même plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison.”