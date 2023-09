Le temps restera chaud et ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 26 degrés en haute Ardenne, 28 degrés le long du littoral et de 29 à 31 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est.

L'IRM prévoit des températures élevées en Belgique, jusqu'à lundi inclus et émet à ce titre un avertissement jaune pour la chaleur sur presque tout le territoire: "Nous devrions atteindre les seuils d'une vague de chaleur sur la plupart des régions, soit au moins 5 jours consécutifs enregistrant au moins 25 degrés dont 3 jours avec au moins 30 degrés". Il n'y a que la province de Luxembourg et le littoral qui devraient échapper, et ne sont donc pas sous le coup d'avertissement.