En immersion dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles, où la tension est vive: "J'ai encore récemment assisté à une scène choquante"

À peine sortis de la gare du Nord, côté rue d’Aerschot, un spectacle de désolation s’offre à nous. Entre les vitrines brisées, des sans-abri affalés sur les trottoirs, des trafiquants de drogue aux coins des rues, des mendiants titubant et des bonbonnes de gaz hilarant qui jonchent le sol, le panel des différentes problématiques ressenties dans ce quartier sensible saute directement aux yeux. Malheureusement, jusqu’ici, rien de neuf depuis des années. Si ce n’est la récente décision de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) d’interdire l’asile aux hommes seuls qui contribue à augmenter davantage la pression dans cette zone engloutie sous les chantiers.

"La décision de la secrétaire d'Etat est une honte !"

Cette décision est une “honte”, estime Marc Weber, chef cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek Cécile Jodogne (Défi). “Nicole de Moor se fout de la tête des Bruxellois ! En ne s’occupant pas des hommes seuls, ils se dirigent vers des squats et vers les gares fort fréquentées. Or, c’est le fédéral qui est compétent pour assurer la sécurité dans et autour des gares. Ces gens se retrouvent embrigadés dans des réseaux criminels, deviennent vendeurs de drogue, consommateurs ou des petits voleurs à la tire.”

Le corps d’un migrant en transit retrouvé entre deux voitures la semaine dernière

Nous avons passé une journée dans le quartier pour constater l’évolution de la situation. C’est surtout le matin et le soir que les pickpockets passent à l’action dans ce quartier où transitent de nombreux travailleurs des tours avoisinantes. Certains font d’ailleurs appel à des services de gardiennage pour les escorter de leur bureau jusqu’aux quais de la gare. En arrivant tout d’abord dans le parc Maximilien, des migrants en transit se retrouvent affalés dans l’herbe sur leurs sacs de couchage à côté d’une plaine de jeux pour enfants et d’un terrain de football. C’est à proximité de ce parc qu’un migrant a été tué la semaine dernière. Son corps a été retrouvé entre deux voitures en stationnement dans l’Allée verte. Durant toute la journée, le parc est squatté par des personnes sans-papiers qui ne peuvent être prises en charge à l’office des étrangers ou au Petit Château de Fedasil.

À lire aussi

Consommation de crack sur le pas-de-porte

Durant toute la journée, des individus postés sur le coin de la rue proposent du shit ou de la cocaïne aux passants qui tentent de se frayer un passage sur le trottoir. Dans le même temps, des individus rôdent ou consomment leur crack sur le pas-de-porte des riverains, sans se cacher. Les rares patrouilles de police aperçues dans le quartier ne s’arrêtent plus pour ce genre de délit. Leur temps de réaction est par ailleurs souvent long tant ils sont en sous-effectif et débordés par leurs nombreuses missions.

Eden, agressé dans la station Stib de la gare du Nord. ©DR

Mourad, qui tient un magasin de luminaires dans la rue d’Aerschot, peut en témoigner. “Récemment, j’ai assisté à une scène choquante. Un homme en sang était poursuivi par un autre qui tenait dans sa main un tesson de bouteille. Il s’est alors réfugié dans mon commerce tandis que son agresseur l’attendait sur mon trottoir. Il avait le visage en sang. Il semblerait qu’il s’agisse d’un règlement de compte entre dealers”, explique-t-il. “J’assiste à ce genre de scène au moins une fois par semaine. Les rackets et agressions sont monnaie courante. La police a récemment nettoyé le quartier, comme lors de l’opération nettoyage à la gare du Midi, mais les trafiquants reviennent rapidement. Cela renvoie une terrible image à ma clientèle qui est de moins en moins nombreuse.”

Les pharmaciens harcelés pour le Lyrica

La problématique de la consommation de drogue est telle que les pharmaciens se font régulièrement harceler par des toxicomanes en manque. “Beaucoup de consommateurs nous harcèlent dès 9h du matin pour avoir leur drogue, surtout le Lyrica (un antidépresseur, NdlR) qui fait fureur. Mais on leur refuse car ils n’ont pas d’ordonnance, alors ils deviennent agressifs et nous menacent”, explique une pharmacienne.

En heure de pointe, la situation déjà tendue est encore renforcée par les embouteillages incessants dans ce quartier cloisonné. Bon nombre de navetteurs nous font part de leur inquiétude lorsqu’ils doivent se rendre sur les quais. “Je préfère regarder le sol quand je marche pour éviter tout contact visuel avec les personnes en errance dont le comportement est imprévisible”, explique Marc, qui travaille dans le quartier. “Je fais en sorte de marcher avec des collègues qui prennent aussi le train afin de constituer un petit groupe. De la sorte, on se sent moins vulnérables.”

À lire aussi

L’on est particulièrement étonné de voir plusieurs groupes d’enfants au comportement violent. Ainsi, un enfant de pas plus de dix ans n’a pas aimé notre remarque lorsqu’il a traversé la rue n’importe comment alors que nous étions à vélo, manquant de peu l’accident. Il nous a alors virulemment insultés en retour. Preuve de l’insécurité croissante, des riverains se munissent d’armes, dont une matraque télescopique, pour se défendre en cas d’agression, comme évoqué dans le reportage choc de l’émission flamande Terzake. Riverains et commerçants attendent des politiques qu’ils outrepassent les querelles institutionnelles pour faire régner l’ordre. “Un coordinateur sera prochainement désigné pour améliorer la coordination entre les différents acteurs dans le quartier”, assure Marc Weber, chef de cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek Cécile Jodogne.