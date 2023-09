À partir de quels signes physiques et/ou psychologiques mon entourage et moi devons-nous vraiment nous inquiéter ? Quelles activités (marcher, parler à quelqu’un, regarder une série…) peuvent-elles m’aider ? Que puis-je faire seul, dès maintenant ? Qui doit-on prévenir, au cas où ? Ces quelques questions figurent, parmi d’autres, dans le “Plan d’urgence personnel en cas de crise suicidaire” que le Centre de prévention du suicide (CPS) met en avant dans le cadre de sa nouvelle campagne de sensibilisation – ”Avant le drame” – en prélude à la Journée mondiale qui a lieu chaque année le 10 septembre.

Ligne d'appel gratuite et anonyme: 0800.32.123

Ce document de quelques pages permet aux personnes concernées par le risque suicidaire de mettre en place des balises pour les aider au cas où une crise se déclenche. Les informations qu’elles y consignent leur serviront à évaluer leur état et, le cas échéant, à agir. Ce plan peut être établi avec l’aide d’un professionnel ou d'un proche.

guillement "J'entends que tu souffres beaucoup. Est-ce que tu as des idées suicidaires?"

Intervenir adéquatement

Dans le même souci d’agir à temps pour prévenir un drame, le CPS propose un “Guide général pour le grand public”, à destination plus large. Cet outil de prévention, en ligne, n’est évidemment pas exhaustif, mais il vise à permettre à tout un chacun d’intervenir adéquatement face à une personne en crise suicidaire.

Que faire, concrètement ? Il faut d’abord créer un lien de confiance avec la personne, en la prenant au sérieux, en reconnaissant sa souffrance sans la juger, sans banaliser ou, à l’inverse, dramatiser ce qu’elle vit.

Il s’agit ensuite de la laisser exprimer son vécu et ses émotions, en osant questionner la tentation d’en finir et en nommant le suicide.. Contrairement aux idées reçues, cela ne provoque pas un passage à l’acte mais permet à la personne d’aborder ce qu’elle ressent et de ne pas se sentir seule face à la douleur, indique le Guide. Exemple : “Tu dis que tu n’en peux plus et que tu veux en finir. Est-ce que tu penses au suicide ?”

La personne a-t-elle déjà prévu le moment?

Si la réponse est oui, il faut évaluer le degré d’urgence de la situation, c’est-à-dire la probabilité et l’imminence d’un passage à l’acte. Et poser alors des questions très concrètes. La personne a-t-elle prévu le moment ? Les moyens ? Les a-t-elle déjà en sa possession? Si on estime que la personne est en danger immédiat, un appel au 112 s’impose. Dans les autres cas, il faut proposer un soutien pour traverser ce moment de crise et proposer de contacter, en sa présence, le Centre de prévention du suicide. Si la personne accepte, un rendez-vous peut être pris par téléphone avec un psychologue (au 0476/53.00.84). Si elle refuse, il faut lui donner toutes les coordonnées utiles (CPS, numéro de la ligne d’écoute 0800.32.123, adresse du site...) pour qu'elle puisse y faire appel, si et quand elle le décide.

Première cause de décès chez les ados

”Il est vital de rappeler que le suicide peut être prévenu et que des ressources existent. Ce message doit particulièrement être transmis aux jeunes, avec l’importance du dialogue et de la possibilité d’obtenir de l’aide à temps”, insiste le Centre de prévention du suicide.

Rappelons que le suicide est la première cause de décès chez les adolescents. Chez les 15-24 ans, dans plus d’un décès sur quatre, le jeune a mis fin à ses jours, selon les statistiques de l’Institut de Santé publique Sciensano.

Plus d’infos sur www.preventionsuicide.be