Il est 19 h 15 et aux abords du petit immeuble situé au 124, avenue Henri Jaspar à Bruxelles, il y a du monde. Beaucoup de monde.

Pour un petit café ? Une bouteille d’eau ? La dizaine d’hommes qui patiente trouvera sans doute un peu de tout cela à l’intérieur. Mais aussi et surtout de quoi consommer des stupéfiants de façon moins risquée.

Seringues, compresses, désinfectant : les travailleurs de l’ASBL DUNE offrent en effet des kits aux usagers de drogues qui vivent dans la précarité. Ils sont également présents pour de l’écoute et de l’orientation, et permettre à ce public bien trop souvent marginalisé d’avoir quelqu’un à qui parler, sans être jugé ou considéré comme un vulgaire drogué.

Un homme exige d’être photographié durant sa prise de consommation. À cinq reprises, nous lui posons la question pour nous assurer de sa demande, nous assurer qu’il n’est pas opposé à la photo. Dans un intérêt général d'information, nous avons décidé de publier cette photographie qui démontre la dure réalité du terrain. ©cameriere ennio

Les listings de la Stib

Des maraudes sont régulièrement organisées par les travailleurs de Dune pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ne viennent pas directement dans les locaux de l’association. Habituellement, Valentine et Timothée, infirmière et psychologue dans l’association, savent où aller. Mais les opérations menées autour de la gare de Bruxelles-Midi ont un peu perturbé leur travail. “Il y a des problèmes manifestes dans et autour de cette gare. Cela ne date pas d’hier, et, finalement, peu importe ce qui a poussé les autorités à intervenir, c’est bien qu’on s’intéresse enfin à ce qui s’y passe, lancent les deux travailleurs sociaux. Mais c’est regrettable d’agir sans proposer de véritables solutions de fond. Personne ne choisit sans raison de vivre dans la rue, de dealer ou de consommer de la drogue. Derrière chaque consommation, il y a une histoire, un drame humain. Je n’en veux ni à la police, ni à personne, mais je trouve qu’il serait plus opportun de se saisir de la problématique en alliant nos forces. Parce qu’ici, nous ne faisons que déplacer les gens qui iront ailleurs pour consommer ou dealer. Et notre mission d’aide et d’accompagnement n’en sera que plus difficile, plus encore si ce type d’opérations à la gare se poursuit sans concertation avec les acteurs sociaux.”

Valentine et Timothée ne sont pas découragés pour autant. Ils chargent leurs sacs de bouteilles d’eau et de kits, avant d’entamer leurs parcours du soir. Comment savoir où aller, interroge-t-on. “La Stib envoie régulièrement des listes aux associations de terrain pour signaler la présence de l’une ou l’autre personne dans les stations de métro, de tram ou aux alentours. Nous nous basons notamment sur cela, mais surtout sur nos habitudes de terrain qui, aujourd’hui, sont un peu chahutées par les opérations menées à la gare du Midi. Donc, on devra les chercher”.

Et la soirée débute. Première halte : le parc de la porte de Hal, puis la station de pré-métro Albert. Dans les deux cas, rien à signaler, sauf quelques habitués qui viennent saluer les travailleurs sociaux, sans rien demander en retour. Valentine suggère de se rendre à la station De Brouckère. Là-bas, ils espèrent rencontrer Mohamed, pour qui un rendez-vous médical a été obtenu. “On va le voir, le lui rappeler, parce que l’accès aux soins pour les personnes en rue, c’est aussi l’une de nos missions de base”, explique la jeune femme.

En arrivant à la station du centre-ville, d’autres personnes viennent saluer le duo de travailleurs, en profitent pour demander du matériel, et les remercier chaleureusement. C’est le cas de Christophe qui, avec sa chienne Tara, accepte d’être photographié. “Allez-y, je n’ai pas honte de ce que je suis, lance-t-il. Faites en sorte que ces photos soient vues par un max de monde, par ces gens qui passent en lançant des regards suspects et qui oublient que nous aussi, on est des humains, qu’on avait une vie, un travail, une famille. Moi je remercie surtout les personnes de chez Dune qui sont toujours là pour nous. Quand il s’agit de nous aider, ils respectent leurs promesses, eux”.

Mohamed accepte d'être photographié lorsqu'il discute avec Valentine pour témoigner de l'intérêt du travail des associations de terrain qui viennent en aide aux personnes qui consomment de la drogue. ©cameriere ennio

”On n’est pas des méchantes personnes”

Valentine et Timothée écoutent Christophe, sans oublier de s’occuper de Mohamed qui, après avoir refusé, accepte finalement d’être photographié. “On a toujours un peu peur que nos familles nous voient dans cet état. Mais dans mon cas, j’ai été rejeté par les miens, donc ça n’a plus d’importance. Si ces photos peuvent montrer que nous ne sommes pas des méchantes personnes, je suis d’accord avec Christophe : photographiez-nous”, explique-t-il. Avant de nous remercier également. “Beaucoup de gens détestent les journalistes, mais en fait, c’est aussi un peu grâce à vous que les gens peuvent nous regarder autrement”.

Avant de quitter la station, l’équipe de Dune rappelle à Mohamed son rendez-vous médical prévu le lendemain à 16 h 30. “On insiste parce que c’est important pour sa santé, mais aussi parce que cette prise de rendez-vous, c’est la finalité de tout un processus administratif titanesque, déplorent Valentine et Timothée. Parfois, il faut des mois pour convaincre une personne en rue d’aller à l’hôpital et quand on arrive à la convaincre, les établissements de soins refusent une personne à cause de ses assuétudes. C’est malheureusement fréquent.”

Avant de rejoindre les locaux de l’association, le duo fait une halte à la station Clemenceau pour tenter d’y retrouver d’autres habitués. Puis prend la direction des locaux de l’association. Nous retrouvons trois personnes qui patientent à l’entrée. Parmi eux, Gino (prénom d’emprunt) qui réclame du matériel qu’il souhaite utiliser dans l’immédiat. L’homme nous observe longuement, puis nous interpelle. “Vous, là-bas, avec votre appareil photo, venez ici”. Il exige d’être photographié durant sa prise de consommation. À cinq reprises, nous lui posons la question pour nous assurer de sa demande, nous assurer qu’il n’est pas opposé à la photo. Et il répète à chaque fois : “Viens, j’ai dit”, tout en déballant le matériel qu’il vient de recevoir. Puis il se dirige vers une voiture, rabat le rétroviseur vers lui et s’injecte un produit dans la gorge. Un triste spectacle auquel assistent de nombreux automobilistes immobilisés sur la rue bloquée par Gino le temps de sa consommation.

Et l’homme d’ajouter : “C’est à cause de vous que je fais cela. C’est cette société de merde qui nous a rendus comme ça. Vous tous, vous êtes tous responsables de ce qui nous arrive”, scande-t-il. Timothée observe la scène avec désarroi et insiste pour savoir si Gino va bien. C’est la première fois qu’il assiste à une consommation en direct dans la rue.

Le psychologue conclut : “Cette situation est inhabituelle, mais elle dit quelque chose de la détresse des gens de la rue dont le comportement choque. Construire une relation de confiance avec une personne qui souffre autant prend du temps. Un coup de balai autour des gares ne résoudra pas la problématique. Vous l’avez sans doute constaté, vous aussi, cette nuit”.

Christophe vit dans la rue. Il accepte d'être photographié pour témoigner de l'intérêt du travail des associations de terrain qui viennent en aide aux personnes qui consomment de la drogue. ©cameriere ennio