Séisme au Maroc: l'opérateur Proximus rend gratuits les appels et les SMS vers le Maroc pour ses clients

Proximus a décidé de rendre gratuits les appels mobiles et fixes ainsi que les SMS de la Belgique vers le Maroc pour tous ses clients, annonce l'opérateur télécom samedi à la suite du séisme. Cette action se prolongera jusque mardi inclus et s'applique aussi à Scarlet et Mobile Vikings.