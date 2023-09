Chaque mois, “Un pass dans l’impasse”, unique structure de prévention du suicide en Wallonie, reçoit plus de mille appels avec des demandes d’aide dans le sud du pays. Soit plus de 30 par jour…

Le nombre de consultations y a augmenté de près de 40 % depuis la pandémie de Covid-19, émanant en particulier de jeunes. En 2020 (dernières données officielles disponibles), le suicide était la première cause de décès chez les 15-44 ans. Face à ces constats très interpellants, “Un pass dans l’impasse” a mis en place, en juillet 2020 (au cœur de la crise sanitaire), un dispositif innovant : un réseau de sentinelles en prévention du suicide.

Un soutien proactif

Tout citoyen volontaire peut devenir sentinelle : il sera formé par l’ASBL à détecter une personne en détresse suicidaire, à lui en parler et à déclencher, avec elle, une alerte (via un bouton sur le site web www.un-pass.be). “Nous offrons ainsi à la personne en mal-être un soutien proactif qui répond au mieux à ses besoins. Que vous soyez parent, étudiant, banquier, éducateur, vendeur… quel que soit votre profil, vous pouvez devenir une sentinelle et prévenir le suicide d’une ou plusieurs personnes. La sentinelle fait donc office de relais entre 'Un pass dans l’impasse', la personne en détresse et l’aide qu’elle n’ose ou ne parvient pas à demander”, explique Thomas Thirion, Administrateur Délégué de “Un pass dans l’impasse”.

Trois ans après la mise en place de cet outil unique, l’ASBL a saisi l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide du 10 septembre pour remercier les personnes qui se sont déjà engagées dans le réseau de sentinelles. “Un pass dans l’impasse” peut déjà compter sur près de 1 600 citoyens attentifs au quotidien : 736 auprès de la population et 887 auprès des indépendants et entrepreneurs.

Appel à de nouvelles sentinelles

Elles ont lancé près de 1 000 alertes pour venir en aide à des personnes en mal-être. “Ensemble, nous pouvons agir et enfin mettre la santé mentale au cœur des préoccupations de toutes et tous, poursuit Thomas Thirion. Plus on comptera de sentinelles, plus nos chances de réduire le nombre de suicides seront grandes.”

Pour intégrer le réseau, il existe deux possibilités. Un : via une courte vidéo (8 minutes). Il suffit de se rendre sur le site www.un-pass.be, cliquer sur le bouton “Alertez-nous” et compléter un formulaire d’inscription. Une fois validée, la vidéo est transmise sur le mail de la nouvelle sentinelle. Cette capsule explique le rôle de sentinelle et la manière de procéder. Deux : une sensibilisation en visioconférence de 3 heures, à laquelle on s’inscrit dans l’onglet “Formations” du site. Toutes les modalités pratiques s’y retrouvent.

Deux numéros sont accessibles pour la prévention du suicide en Wallonie : 081/777.150 et 0800/300.25 (dispositif de soutien pour indépendants en détresse, également pour Bruxelles)