À quand le premier décollage d’un F-35 avec un pilote de la force aérienne belge à son bord ? La Belgique a commandé 34 de ces avions de combat en 2018 pour remplacer les F-16 actuels. Le premier appareil belge sortira d’usine en décembre, mais ne pourra voler que quelques mois plus tard. Pour le moment, toutefois, la Défense rassure : ces retards n’ont pas d’impact sur la montée en puissance de la capacité F-35 d’ici 2030.

Les avions commandés par la Belgique seront dotés de la technologie la plus développée qui existe actuellement. Dans le jargon, on l’appelle le TR-3, pour Technology Refresh 3. Des F-35 sont déjà opérationnels aujourd’hui (aux Pays-Bas, par exemple), mais avec un niveau de développement technologique inférieur. Cette mise à jour TR-3 va notamment permettre aux avions d’être plus performants dans la guerre électronique, d’améliorer la reconnaissance des cibles ou d’emporter davantage d’armes de précision à longue portée.

Le F-35 est le futur avion de combat de la force aérienne belge.

Le souci du TR-3, c’est qu’il tarde à obtenir sa certification auprès des autorités américaines – c’est le Joint Program Office (JPO), l’agence du Pentagone (la Défense américaine) en charge du programme F-35, qui est à la manœuvre. Sans cette certification, initialement prévue pour le deuxième semestre 2023, la livraison des appareils au gouvernement belge ne peut avoir lieu.

Mai-juin au plus tôt

Selon le calendrier de départ, la Belgique devait recevoir ses quatre premiers F-35 dès 2023. Puis seulement deux en raison des retards. Et finalement, le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), indiquait début août à l’agence Belga que la réception des deux premiers appareils serait retardée d'” au moins six mois”, donc pour mai-juin 2024 au plus tôt, ce qui repoussera le début de la formation sur avion des pilotes belges.

Enfin, la semaine dernière, l’agence de presse Bloomberg rapportait que la livraison des F-35 ne pourrait reprendre qu’en avril 2024, voire en juin. “Nous avons fait des progrès significatifs dans le programme TR-3 mais nous avons également rencontré des défis avec la maturité du logiciel TR-3 lors des essais en vol”, commentait mercredi passé le Joint Program Office.

Du côté de l’état-major de l’armée belge, l’heure n’est pas à l’inquiétude. “Vous connaissez beaucoup de projets de grande ampleur qui n’ont pas de retard… ?”, souriait le lieutenant général Frédéric Goetynck, patron de la direction générale des ressources matérielles de la Défense (DGMR), lors d’une récente rencontre avec quelques journalistes. “On a acheté un avion en cours de développement. Malgré le Covid, Lockheed Martin (l’avionneur américain qui produit le F-35, NdlR) est parvenu à maintenir les délais de fabrication. S’il y a aujourd’hui un peu de retard pour la certification, cela ne me choque pas du tout. Quand on voit tous les grands projets, y compris européens, comme l’avion A400M ou l’hélicoptère NH90, on a aussi eu un délai entre la sortie de la chaîne de fabrication et le premier vol.”

Objectif 2031

Cela dit, a-t-il ajouté, “des discussions sont bien sûr en cours entre le JPO et Lockheed Martin. On n’aura certainement pas de surcoûts, ça, c’est clair. Et ils se sont engagés à ne pas impacter notre montée en puissance opérationnelle de la capacité F-35.”

"AY-1", tel est le numéro constructeur du 1er F-35 belge qui sortira en décembre des usines de Lockheed Martin aux États-Unis. ©Copyright 2023 Lockheed Martin Corporation

Le retrait du dernier F-16 reste donc à ce stade planifié à fin 2028 car suffisamment de F-35 (normalement 25 appareils) devraient être disponibles à ce moment-là. Et la capacité F-35 devrait être pleinement opérationnelle en 2031, après la livraison du dernier avion en 2030.

”Les retards seront absorbés au fil du temps et, normalement, ils ne devraient même pas impacter l’arrivée du premier avion sur le sol belge en 2025” (les 8 premiers F-35 fournis à la Belgique resteront un temps aux États-Unis, sur la base aérienne de Luke, en Arizona, pour la formation des pilotes), termine le général Goetynck.