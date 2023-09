Entre la Belgique et le Maroc, à vol d’oiseau, il y a près de 2 300 kilomètres – une distance qui grimpe à 3 000 kilomètres si on y va par la route ou par la mer. Mais les secousses du terrible séisme qui a ravagé le royaume chérifien dans la nuit de vendredi à samedi se sont fait sentir jusqu’à Bruxelles et dans les autres villes belges. Si les immeubles n’ont évidemment pas bougé, ici, de nombreux cœurs ont tremblé. Voire chaviré en apprenant qu’un proche, un voisin, un grand-père, une cousine était sauvé ou, hélas, resté prisonnier des gravats. Les Belgo-Marocains ont vécu le drame en direct sur les chaînes de télévision marocaines et sur les réseaux, via WhatsApp, Messenger ou Facebook. Depuis vendredi, les nuits sont blanches ou trouées, à guetter le moindre signe d’espoir.

”Hamdoulillah !”

Parce qu’il existe des liens, très étroits, entre les ressortissants des deux pays, tissés depuis le début des années soixante. À l’époque, le gouvernement belge, qui cherchait des bras pour faire tourner l’économie, s’est tourné vers le Maroc. Des accords bilatéraux ont été signés avec Rabat en 1964. Les travailleurs marocains sont arrivés en Belgique ; ils y sont restés.

Au premier janvier 2022, selon les données collectées par Statbel, la Belgique comptait 648 879 personnes avec une racine marocaine – qu’elles soient de nationalité belge ou marocaine. Soit un plus d’un citoyen belge sur 20. Les Marocains sont les plus représentés parmi les naturalisés ceux qu’on appelle aussi les nouveaux Belges.

Une réalité d’abord visible à Bruxelles : la capitale belge détient la plus forte communauté marocaine en Europe.

”Ma grand-mère, qui habite un village au sud de Marrakech, va bien heureusement. Hamdoulillah ! Mais des voisins sont morts sous leur maison qui s’est écroulée”, explique Naïma, une jeune Anderlechtoise. Une autre raconte l’absence angoissante de nouvelles de la belle-famille jusqu’à samedi soir. “Leur GSM était enseveli sous les décombres de leur immeuble, mais ils sont vivants ! Hamdoulillah !” À chaque fois, le mot – Louange à Dieu, en arabe – revient dans les échanges.

Coordonner l’aide matérielle

Très vite, des appels à la solidarité avec le Maroc lourdement endeuillé ont fleuri sur les pages Facebook de citoyens belges. Des mouvements de soutien se sont presque instantanément mis en place dans tout le pays. À Bruxelles, plusieurs communes (Bruxelles-Ville, Anderlecht, Molenbeek, Saint-Gilles, Evere, Koekelberg) se sont associées pour coordonner l’aide matérielle que souhaitent apporter les citoyens – comme lors du séisme survenu en Turquie. Un point central de collecte s’ouvrira mardi à 10 heures au 8, Digue du Canal à Anderlecht. Ce premier hub bruxellois récoltera les dons qui seront ensuite acheminés vers le Maroc, sous le pilotage de l’armée belge (lire ci-dessous). Les victimes du séisme ont d’abord besoin de matériel nécessaire pour passer la nuit en sécurité : tentes, matelas, lits de camp, couvertures, lampes torches, ainsi que de produits d’hygiène (savon, shampoing,…) et des médicaments.

Toujours en état d’urgence absolue

À Gembloux, un dépôt de transit s’organise aussi au 4/A Rue du 8 Mai. Les initiateurs veulent venir en aide aux petits villages isolés du Maroc en récoltant des médicaments sans ordonnance, des pansements et du désinfectant, des chaises roulantes et des béquilles, des tentes, des bâches, des sangles, des couvertures thermiques, des trousses de secours, des gourdes… Les transports seront dans ce cas coordonnés par le Consulat du Maroc, indique l’organisateur. Les différentes associations et mosquées sont en contact au niveau du Brabant wallon et du Namurois.

De son côté, la Croix-Rouge de Belgique insiste : le Maroc est toujours aujourd’hui dans un état d’urgence absolue, où il faut d’abord sauver des vies, acheminer les blessés vers les hôpitaux et déblayer les gravats. Elle déconseille donc, à ce stade, les dons en nature et de plutôt soutenir les opérations des ONG en leur versant de l’argent.