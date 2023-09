Un cycliste de 62, père de quatre enfants, a été mortellement percuté par un automobiliste de 32 ans samedi dernier à Dixmude. L’automobiliste était sous influence de la flakka, une drogue de synthèse qui peut s’assimiler à une drogue du zombie et qui fait des ravages. Trois autres personnes ont été blessées.

Les proches de la victime, Herman Tanghe, ont réagi avec colère à la nouvelle. "Nous savions que les tests alcoolémie étaient négatifs mais que l’on soupçonnait la présence de drogues de par son comportement irrationnel après l’accident", explique Natascha, l’ancienne compagne de Herman, à nos confrères du Nieuwsblad. "Le fait qu’il s’agisse de drogues aussi lourdes nous met en colère. Il a été arraché à la vie par des drogues stupides, c’est dur. Nous espérons désormais que justice sera rendue et qu’une peine exemplaire leur sera infligée."

Visiblement, l’individu a tenté de prendre la fuite après avoir commis l’accident mais des témoins l’ont neutralisé au sol en attendant l’arrivée des policiers. Il encourt une lourde peine de prison ainsi qu’un retrait à vie du permis de conduire. La chambre du conseil a décidé vendredi dernier de le maintenir en détention un mois supplémentaire.

Une femme de 39 ans a pris son ex-petit ami en otage pendant trente heure

Cette drogue de synthèse est de plus en plus consommée en Belgique. En mai dernier, une femme de 39 ans originaire de Houthulst a été condamnée à trois ans de prison pour avoir pris son ex-petit ami en otage pendant trente heures et l’avoir battu à sang avec une matraque et un punching-ball. Le juge a estimé que la femme s’était déchaînée "comme un animal". "Je ne me reconnaissais pas" a affirmé la prévenue. "Une connaissance m’avait administré de la flakka et je me suis déchaînée comme une folle."

La flakka est connue scientifiquement sous le nom d’alpha-PVP. "Elle appartient à la classe des amphétamines synthétiques, une drogue de synthèse. Cette drogue gagne en popularité. Les consommateurs affirment qu'ils vivent une expérience semblable à celle de l’ecstasy mais les effets sont beaucoup plus fort. Elle conduit à augmenter le rythme cardiaque pouvant aller jusqu’à l’arrêt du coeur", explique Bruno Valkeneers, porte-parole de l’ASBL Transit.

Du côté de l’ASBL Dune, qui vient en aide aux publics les plus précarisés de la capitale, on observe une recrudescence de cette drogue en rue. Cette drogue a la spécificité de produire des hallucinations qui vont pousser le consommateur à croire qu’il est agressé par un autre individu et à dès lors se défendre de manière sauvage.