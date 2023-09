Ce lundi matin, le communiqué est tombé sans crier gare et de manière totalement imprévue. Envoyé par les porte-parole de l’institution catholique sans aucun commentaire, ce communiqué ne portait ni en-tête ni signature, comme si le souhait était qu’il passe inaperçu.

Jean Kockerols, soulignait le texte, a demandé de pouvoir prendre une année sabbatique, ce que le Pape lui a accordé. L’évêque auxiliaire, chargé de tenir la barre de l’Église à Bruxelles, a donc remercié ses équipes et laissé la place à Tony Frison qui assurera l’intérim. Ce prêtre, âgé de 58 ans, connaît la capitale sur le bout des doigts, tout autant que les arcanes de l’institution puisqu’il était l’adjoint de Mgr Kockerols depuis 12 ans.

Des raisons de ce pas de côté, le communiqué ne dit rien. Et si ce n’est la surprise, personne au sein de l’Église ne souhaite commenter cette année sabbatique (qui n’est donc pas une démission). Seule certitude, assurent plusieurs sources auprès de La Libre, il n’y a aucun dossier pénal qui se cache derrière cette mise à l’écart.

Un bosseur solitaire

Né en 1958 près d’Anvers, prêtre très apprécié de ses paroissiens, évêque auxiliaire pour Bruxelles en 2011, Mgr Kockerols est un “bosseur”. Rapidement, il comprend cependant que l’Église à Bruxelles, très variée, est difficile à gouverner. Chaque dimanche, la messe y est célébrée en plus de vingt langues différentes, alors que les sensibilités ecclésiales et idéologiques sont nombreuses. L’époque, de surcroît, est compliquée. Face à la sécularisation et à la chute rapide des vocations, l’évêque poursuit la fusion de paroisses en unités pastorales qui ne rencontrent pas partout un grand succès, désacralise quelques clochers (sans faire de ces désacralisations la colonne vertébrale de sa politique), place des laïques à la tête de quelques unités pastorales. Dans le même temps, les autorités régionales bruxelloises réforment le financement du culte. Bien qu’il donne un cap à son Église en voulant impliquer un maximum de laïques, l’épiscopat de Mgr Kockerols n’est pas apaisé. Certaines décisions, tranchées en solitaire, sont incomprises, et son manque de concertation est pointé du doigt. Les départs de la capitale de plusieurs communautés (les Fraternités monastiques de Jérusalem qui ont quitté Saint Gilles en 2017 sans être encouragées à rester, les Prémontrés qui sont partis de La Cambre en 2020…) suscitent des incompréhensions, des cartes blanches et des pétitions contre lui. Au printemps dernier, le départ à la retraite de Philippe Mawet à Woluwe-Saint-Pierre, et le départ forcé de Marc Leroy de la basilique de Koekelberg – sans que des successeurs prêtres ne soient désignés – ont créé d’importantes tensions. À tel point que c’est l’archevêque de Malines, Mgr De Kesel, ainsi que Luc Terlinden (alors son bras droit) qui ont repris le dossier de Koekelberg et nommé dans la basilique des prêtres de la Communauté de l’Emmanuel.

Mgr Kockerols n’a jamais caché qu’il vivait très difficilement les oppositions, parfois violentes, qu’il rencontrait. Cité par certains pour succéder à Mgr De Kesel, c’est finalement Luc Terlinden qui le sera. Et c’est à l’occasion de cette nomination qu’il prend le large pour retrouver du souffle. Reviendra-t-il à Bruxelles dans douze mois ? Nul ne le sait. Il est possible que Luc Terlinden décide qu’il n’y ait plus comme aujourd’hui un archevêque pour le diocèse de Malines-Bruxelles, et trois évêques auxiliaires (pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et Bruxelles), mais plutôt un archevêque et trois vicaires (ou bras droits). Cela permettrait une politique ecclésiale plus cohérente sur l’ensemble du diocèse de Malines-Bruxelles, ce qui manque actuellement.