L’évêque auxiliaire de la capitale, Jean Kockerols, a demandé une année sabbatique, ce qui lui a été accordé par le Pape François apprenait-on ce lundi 11 septembre. Le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden a dès lors nommé le chanoine Tony Frison comme vicaire épiscopal pour le Vicariat de Bruxelles.

Jean Kockerols était en place à Bruxelles depuis 2011. Son remplaçant, Tony Frison a 58 ans et est originaire de Landen. Il a étudié la théologie (master), la philosophie (baccalauréat) et l’histoire (candidature) à l’Université catholique de Louvain (KU Leuven), précise le communiqué de l’Église. “Depuis son ordination en 1991, il est activement impliqué dans la pastorale à Bruxelles, notamment dans la pastorale paroissiale, la pastorale des étudiants et la formation des personnes engagées dans la pastorale. Depuis 2011, il était l’adjoint de l’évêque auxiliaire pour le vicariat de Bruxelles”. Il connaît donc bien les dossiers.

”L’archevêque Terlinden souhaite le meilleur à l’évêque auxiliaire Kockerols pour la prochaine année sabbatique, et lui est reconnaissant de son grand engagement envers l’Église de l’archidiocèse, en particulier à Bruxelles”, lit-on encore dans le communiqué.

Les raisons de cette année sabbatique ne sont pas officiellement évoquées.