Les averses et les orages devraient arriver en fin d’après-midi depuis la France, et se poursuivre le soir et dans la nuit. “On attend des quantités de précipitations de 20 l/m² ou plus en 1 heure, pouvant localement être à l’origine de débordements. De la grêle n’est pas exclue”, prévient l’IRM.

L’alerte jaune débutera ce lundi à 17h et prendra fin à 6h mardi matin. Mais il est possible que cet avertissement soit modifié, précise l’institut, car les modèles de prévisions sont différents “en ce qui concerne l’intensité, le timing et la localisation”.