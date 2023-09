À en croire les chiffres du ministre, les professionnels de santé ont eu raison de tirer la sonnette d’alarme. À l’occasion de la semaine européenne de la vaccination, fin avril, la Société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG) alertait les autorités sur le faible taux de vaccination contre la grippe chez les plus de 65 ans. Depuis le Covid, ce taux de vaccination ne cesse en effet de diminuer.

Sur la base des chiffres de la banque de données Pharmanet et des statistiques de population fournis par Statbel, “il est possible d’obtenir des pourcentages de personnes de 65 ans ou plus qui se sont fait vacciner contre la grippe saisonnière”, explique le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), en réponse à une question parlementaire écrite de la députée Caroline Taquin (MR). Ainsi, en 2019, 55 % des seniors avaient reçu un vaccin contre la grippe saisonnière. Ils étaient 64 % en 2020, mais 62 % en 2021 et “probablement” 60 % en 2022 en extrapolant les données disponibles pour cette année-là (jusqu’au mois de novembre).

Les pharmaciens seront autorisés à administrer le vaccin contre le Covid et celui contre la grippe saisonnière lors de la campagne de vaccination 2023.

”À la suite de la pandémie de Covid, plus de personnes âgées ont été vaccinées contre la grippe saisonnière, ce qui est une très bonne chose, commente Frank Vandenbroucke. Il faut que nous gardions cette tendance croissante”, ce qui n’est donc pas le cas pour le moment, à en croire les chiffres, et tend à confirmer les inquiétudes de la SBGG.

Des campagnes de sensibilisation

”Un plan de vaccination spécifique révisé pour ce public est-il prévu ou envisagé ?”, a voulu savoir Caroline Taquin, alors que la SBGG “plaide pour la mise en place d’un plan de vaccination national spécifiquement dédié [aux seniors]”, rappelle l’élue libérale.

”La sensibilisation et la communication sur la vaccination relève de la compétence des entités fédérées, a répondu le ministre. Je peux toutefois vous dire qu’au sein de la Conférence interministérielle Santé publique (la Cim Santé, NdlR), tous les ministres de la Santé publique sont d’accord pour donner suite autant que possible aux recommandations du Conseil supérieur de la Santé, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation.”

Les pharmaciens vont vacciner

”Le Conseil supérieur de la santé recommande de vacciner, entre autres, les personnes à risque de complications contre la grippe saisonnière dès mi-octobre (en fonction de la disponibilité des vaccins). Cela comprend toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Le Conseil supérieur de la santé recommande également d’administrer le vaccin contre le Covid-19 et le vaccin contre la grippe en même temps.”

C’est dans ce contexte que le ministre Vandenbroucke avait annoncé début août que les pharmaciens seraient autorisés à administrer le vaccin contre le Covid et celui contre la grippe saisonnière lors de la campagne de vaccination de cet automne, du 1er octobre au 31 décembre. Le ministre avait fait valoir, en réponse à l’opposition des syndicats de médecins, que les experts des Académies royales de médecine de Belgique plaidaient déjà pour une telle mesure dans un avis rendu en 2019.