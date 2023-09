Selon une étude britannique, la Belgique fait partie des endroits de la Terre les plus sujets aux vagues de chaleur extrême. Les auteurs ont analysé les données de 136 régions du monde pour établir “Les régions les plus à risque d’être exposées aux vagues de chaleur extrême”.

Les vagues de chaleur vont se répéter dans les années à venir et en particulier dans une partie de la Russie, l’Amérique centrale (Mexique et Costa Rica), des régions de l’Afghanistan et de Chine, mais aussi en Europe de l’Ouest dont notamment l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

La Belgique devra donc prévoir de lutter contre ces vagues de chaleur, dangereuses pour la population. Les auteurs de l’étude encouragent ainsi les Etats à se préparer à l’avenir qui s’annonce chaud, pour éviter les décès. “La canicule de l’été 2003 a tout de même tué entre 1.200 et 1.300 personnes chez nous”, rappelle à ce propos le professeur de climatologie Jean-Pascal Van Ypersele, ancien vice-président du Giec au micro de RTL-TVI. “Je crains qu’on ne constate, d’ici quelques mois, que les canicules de cet été-ci ont aussi tué chez nous”.

