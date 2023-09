MolenGeek lance une plateforme pour soutenir les actions de solidarité après le séisme au Maroc: "J’appelle toutes les associations à nous contacter"

Mais les liens entre la Belgique et le Maroc sont forts et donnent lieu à de multiples initiatives d’aide sur notre territoire. Avec parfois une certaine difficulté à émerger dans cette jungle d’informations, à se faire voir et connaître. Mais une plateforme, marocsupport.com, va être lancée pour aider à gagner en visibilité.

À lire aussi

”On s’est rendu compte qu’il y a énormément d’initiatives un peu partout, c’est un élan de solidarité formidable. Nous notre créneau, c’est la technologie. On souhaite donc aider les citoyens à avoir une vue globale sur toutes ces initiatives et aider certaines associations, en les mettant en avant, pour pouvoir récolter un maximum de dons”, explique ce matin Ibrahim Ouassari, patron de MolenGeek, au micro de LN24.

La plate-forme marocsupport.com, sera accessible dès aujourd’hui promet-il. “J’appelle toutes les associations à nous contacter, pour pouvoir les mettre sur cette plateforme. Elles seront également 'scannées', pour vérifier si elles sont en ordre (ONSS, TVA etc.), afin de rassurer les citoyens qui voudraient leur faire un don”, explique encore Ibrahim Ouassari.

”C’est dans les problèmes qu’on voit vraiment où sont vos amis. Et on voit ici clairement que la Belgique est l’ami du Maroc. Ça fait chaud au cœur”, poursuit ce belgo-marocain, né en Belgique de parents originaire de ce pays d’Afrique du Nord.

À lire aussi

Administrateur chez Proximus, Ibrahim Ouassari est également revenu sur l’initiative de l’opérateur de rendre gratuit les SMS et les appels vers le Maroc. “Cela prend fin normalement ce soir à minuit. Mais on est en train de regarder pour rendre cette mesure rétroactive. On a pu l’activer samedi début d’après-midi, mais il y avait déjà eu beaucoup d’appels et de SMS avant cela. On voudrait que les gens n’aient pas à payer ces factures”, conclut-il.