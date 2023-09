Le Conseil d’État aura mis à peine 24 heures pour rendre sa décision. La haute instance a décidé de suspendre la décision de Nicole de Moor de ne plus accueillir les hommes seuls dans le réseau Fedasil. Le Conseil d’État justifie sa décision par le fait que la mesure annoncée par la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration il y a quinze jours est contraire à la loi sur l’accueil.

Pour rappel, la secrétaire d’État avait annoncé que les hommes seuls demandant l’asile en Belgique ne seraient plus pris en charge dans le réseau d’accueil Fedasil. Ce dernier est saturé depuis de nombreux mois. La secrétaire d’État indique vouloir s’adapter à l’afflux croissant des familles et des enfants qui se présentent chaque jour au centre d’enregistrement. Elle veut leur assurer une place dans un réseau Fedasil toujours saturé à l’approche de l’hiver. ” Ne voulant pas être en retard sur les événements, je prends d’ores et déjà la décision”, avait-elle justifié.

L’annonce avait cependant suscité un tollé, tant dans le monde associatif que politique. Et pour cause, la décision est contraire à la loi belge sur l’accueil qui prévoit que chaque demandeur d’asile ait une place dans le réseau Fedasil. Huit associations, dont l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be), le Ciré et Vluchtelingenwerk avaient introduit un recours en extrême urgence devant la haute instance administrative.