La nuit, elles marchent. Des heures. Des kilomètres. Ne pas s’arrêter. Parce que, la rue, c’est dangereux, surtout pour les femmes. Elles marchent, jusqu’au matin. Et puis, elles errent jusqu’au soir. Se débrouillent, tant bien que mal, pour manger, se reposer, survivre. Combien sont-elles, sans abri, dans les rues de la capitale de l’Europe ?

Au cours du dernier dénombrement, réalisé entre 23 heures et minuit le 8 novembre 2022, les équipes de Bruss’Help – la coordination des dispositifs d’aide d’urgence et d’insertion aux personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale – ont répertorié 809 personnes qui ont passé la nuit dans l’espace public. Et à ce chiffre brut, il faut ajouter les personnes comptabilisées dans les hébergements d’urgence, les foyers d’accueil, les squats… Ce qui fait gonfler à 7 000 le nombre de personnes sans abri à Bruxelles, dont 25 % d’enfants et 20 % de femmes – une sur cinq. Autour de 160 femmes dorment donc “dehors”.

Mal logées ou sur le fil

”Mais ces chiffres sont sous-estimés. Les femmes déploient des stratégies d’évitement pour ne pas se retrouver à la rue, où elles sont régulièrement confrontées à des violences. Elles dorment sur un canapé chez une copine ou trouvent d’autres solutions. Ce qui les invisibilise. C’est effarant de voir le nombre de femmes victimes de violences domestiques, entre autres, qui se retrouvent sans chez-soi”, ponctue Ariane Dierickx, directrice générale de L’Ilot, une ASBL qui lutte depuis 60 ans contre le sans-abrisme à Bruxelles et en Wallonie. “Si on trouvait une solution pour ces femmes et les enfants qui les accompagnent, on résoudrait la moitié du sans-abrisme !”, poursuit-elle.

L’inauguration, mercredi, sur le parvis de Saint-Gilles, de Circé, le premier centre de jour dédié exclusivement aux femmes sans abri, ajoute une précieuse pièce au puzzle des dispositifs existants pour tenter de mettre fin au sans-abrisme. L’Ilot a conçu un lieu uniquement pensé pour et par des femmes pour accueillir des usagères sans abri, mal logées ou sur le fil… Le centre Circé, ouvert du lundi au vendredi en journée, pourra accueillir 60 bénéficiaires à la fois.

Une parenthèse entre femmes

Les femmes en situation de sans-abrisme y trouveront une consigne, des douches, des machines à laver, un petit-déjeuner et/ou un dîner… Mais, surtout, un lieu et un temps où se poser, accompagnées par une équipe sociale spécialement formée. Elles y auront aussi accès à une série d’activités, dont un atelier d’écriture avec Lisette Lombé, (la nouvelle poétesse nationale à partir de janvier 2024), marraine de Circé.

Dans la réflexion qui a abouti à la création de ce projet, L’Ilot a inclus les premières concernées. Marie, une des expertes du vécu qui a pris part à la conceptualisation de Circé, le décrit comme “un point fixe pour les femmes sans domicile”. Un point d’ancrage et un repère où on peut simplement se dire et s’entendre dire “À demain”, car “ça fait du bien au moral”, souligne pour sa part Cindy, une autre participante.

Une parenthèse entre femmes, “où on n’a pas à s’adapter aux hommes”, qui restent majoritaires dans les centres d’accueil de jour, relève une autre femme sans chez-soi.