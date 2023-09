Depuis le début de la crise de l’accueil il y a deux ans, la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) et l’agence Fedasil cherchent désespérément des places à destination des demandeurs de protection internationale sur l’ensemble du territoire belge. Avec un certain succès. La capacité du réseau est passée de 26 751 places le 1er janvier 2019 à 34 271 au début du mois de septembre de cette année. Mais cela reste insuffisant. Et, plus le temps passe, plus les recherches de nouvelles places s’avèrent compliquées, faute de bâtiments disponibles et de bras pour assurer l’accueil. La crise n’en demeure pas moins aiguë et le nombre de demandeurs de protections internationales à la rue continue de croître, en dépit des milliers de condamnations de justice à l’encontre de l’État belge.

Soutien difficile

La création de nouvelles places demeure l’un des moyens avancé par la secrétaire d’État à l’Asile pour endiguer la crise. Une note discutée en conseil des ministres vendredi dernier contient la liste des centres qui verraient le jour prochainement. Au total, 1 932 places supplémentaires devraient être créées d’ici le mois de février. Selon le décompte repris dans la note, 687 places seraient créées sur le territoire de la Région bruxelloise (dont 407 à Ixelles et 220 à Forest), 1 022 en Flandre et 750 en Wallonie.

Le planning et la ventilation n’ont pas convaincu les libéraux et socialistes francophones, qui n’ont pas manqué de dénoncer une répartition inéquitable entre les régions. Et les vice-premiers MR et PS de demander à Nicole de Moor de revoir sa copie.

La note prévoit en outre d’accélérer les sorties des centres afin de libérer des lits.

Surtout en Wallonie

”Dans les périodes où la pression migratoire est moindre, nous cherchons à avoir une certaine répartition entre les régions. Mais maintenant, nous cherchons des places partout !”, explique la porte-parole de la secrétaire d’État, qui précise qu’il ne faut pas l’accord des vice-Premiers ministres pour ouvrir de nouveaux centres. Les discussions ont lieu entre les pouvoirs locaux et les instances de l’asile. Une position partagée par l’agence Fedasil. Face à l’ampleur de la crise, pas question donc de se priver de places pour des raisons communautaires.

Reste que l’accueil des demandeurs d’asile est plus important au sud du pays. La Libre a pu consulter la répartition de la capacité des 99 centres d’accueil sur l’ensemble du territoire belge. Il ressort de ces données que près de 13 000 places se trouvent en Wallonie. Environ 7 500 sont à Bruxelles et environ 10 000 en Flandre. Il s’agit là de la capacité des centres, et non du nombre précis de demandeurs de protections internationales hébergés. Mais avec un taux d’occupation du réseau de 95 %, l’ordre de grandeur devrait rester similaire.

À noter que ces places concernent Fedasil et ses différents partenaires (Croix-Rouge, Rood Kruis Vlaanderen, les opérateurs privés, etc.), mais ces données n’intègrent pas les 4 681 places en initiatives locales d’accueil qui, elles, sont gérées par les CPAS au niveau local.

Une seule limite

”C’est vrai qu’il y a plus de demandeurs d’asile côté francophone que néerlandophones, reconnaît le cabinet de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. C’est vrai aussi que Bruxelles héberge proportionnellement beaucoup de demandeurs d’asile. Mais cela est lié au fait qu’il y a actuellement plus de bâtiments disponibles sur le territoire de la région bruxelloise et que l’on n’a pas le luxe de pouvoir refuser des propositions.”

Les instances de l’accueil évitent toutefois de créer plusieurs centres sur le territoire d’une même commune afin de préserver la bonne entente avec les pouvoirs locaux. Une limite qui a déjà conduit à refuser la création de plusieurs places d’accueil, glisse-t-on à bonne source.

La seule analyse de ces chiffres ne rend cependant pas compte de certaines dynamiques qui peuvent avoir un impact sur les finances locales. Ainsi, de nombreux demandeurs de protection internationale installés dans les centres dans le sud du pays vont en Flandre une fois qu’ils ont obtenu un statut, attirés par les promesses d’emploi. Ils dépendent alors du CPAS de leur nouvelle commune tant qu’ils n’ont pas de travail.

Long processus

”Nous avons en permanence une trentaine de pistes à l’étude. Parfois, ce sont des simples photos d’un lieu que l’on nous a envoyées. Le processus est lent, et il se passe souvent des mois entre le début de l’analyse et la validation de l’ouverture de centre, explique Benoit Manzy, porte-parole de Fedasil. Si l’on veut que tout se passe bien, il faut prendre le temps de la concertation avec la population. Il y a des inquiétudes légitimes qu’il faut dissiper.” Ce fut le cas notamment à Walcourt (province de Namur). En 2015, l’ouverture d’un centre d’accueil avait suscité une forte levée de boucliers au sein de la population. Un autre centre, certes plus petit, a été ouvert ses portes en 2023. Mais cette fois, l’implantion du centre a pu se faire sans encombre parce que la bourgmestre a rapidement entamé la concertation avec la population.

Si le nombre actuel de places d’accueil à de quoi impressionner, il ne s’agit pourtant pas exactement d’un record. Un coup d’œil vers les données de Fedasil montre qu’en janvier 2016, dans la foulée de ce que l’on a souvent appelé la crise de l’asile qu’a connu l’Europe à la suite de l’arrivée des réfugiés syriens sur le territoire, Fedasil avait compté 35 308 places. Il y avait alors 10 000 places dites d’urgence qui ont été démantelées dans les mois suivants.

D’autres centres sont encore utilisés aujourd’hui, à l’instar des casernes de Jambes et de Belgrade, près de Namur. La Défense est d’ailleurs l’acteur le plus important que ce soit en nombre de places d’accueil mises à disposition qu’en termes de soutien logistique, souligne-t-on à l’agence de l’accueil, comme en réponse aux appels à ouvrir de nouvelles casernes pour héberger les demandeurs d’asile à la rue.