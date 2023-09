Les temps sont durs pour le portefeuille des familles. Le mois de septembre en particulier, vu les coûts directs de la rentrée scolaire — la gratuité de l’enseignement est loin d’être une réalité. Sans compter les dépenses plus indirectes : la réinscription aux activités parascolaires, au club de foot ou de gym, l’abonnement de bus, les nouvelles paires de chaussures… – c’est fou comme les pieds des mômes grandissent pendant l’été.

La moitié des parents écureuils épargnent moins de 30 euros par mois pour leurs enfants

Autant dire que les finances des parents, déjà durement éprouvées par la flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie, ne dépassent pas le niveau de la mer. Si le contexte est largement morose, 6 familles wallonnes sur dix arrivent pourtant à mettre de l’argent de côté pour leurs enfants, si on en croit les résultats, communiqués mercredi, d’une enquête lancée fin août par la caisse d’allocations familiales Camille.

Pas dans les projets. Ou les possibilités ?

Plus de 4 300 parents d’enfants âgés entre 0 et 13 ans et issus de tous les horizons socioprofessionnels ont répondu au questionnaire sur leurs habitudes en matière d’épargne pour leurs enfants. Leurs réponses montrent que 60 % des familles wallonnes sont déjà engagées dans un plan d’épargne pour leurs enfants : chaque mois pour 27 % des parents wallons ; lors de grandes occasions pour 21 % d’entre eux ; dans les deux cas pour les 12 % restants.

6% des familles ne prévoient pas d'épargner pour leurs enfants

À l’inverse, pour 40 % des familles wallonnes, il n’y a pas d’épargne en cours pour les enfants : 34 % en ont l’intention mais pour les 6 % restants, cela n’entre pas dans les projets (ou les possibilités ?).

Sur un compte ou en liquide

Le compte d’épargne au nom de l’enfant resté le choix privilégie (72 %), mais il est marquant que 22 % des familles (une sur cinq) choisissent aussi l’épargne en liquide.

Selon les réponses au sondage de Camille, la moitié des parents wallons épargne moins de 30 euros par mois pour leur enfant ; 5 % des parents écureuils mettent, eux, mensuellement plus de 100 euros de côté pour leur enfant.

Motivations principales de l’épargne, évoquées par 62 % des familles : donner un coup de pouce financier et garantir sa sécurité au moment de démarrer dans la vie d’adulte.

Pas d’argent de poche aux enfants dans six familles sur dix

Camille a aussi demandé aux parents à quel âge ils commençaient à donner de l’argent de poche à leurs enfants. Près de six familles sur dix ne le font pas. S’agissant des 42 % de parents wallons qui donnent des sous à leur progéniture (hors GSM, abonnements, etc.), les trois quarts débutent quand l’enfant a dix ans. Cet argent de poche est donné/versé chaque semaine (23 %), chaque mois (36 %) ou occasionnellement (41 %). Les montants moyens mensuels varient entre moins de 10 euros (30 % des familles), entre 10 et 30 euros (près de la moitié des familles) ou plus de 30 euros (23 %).