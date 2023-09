Le système des contrats secrets n’est pas une fatalité. Des tentatives pour accéder aux infos dissimulées existent déjà, mais les bâtons dans les roues sont nombreux. En 2016 par exemple, le KCE avait reçu l’autorisation d’analyser des données sur les prix des médicaments. Pendant quelques mois, des chercheurs ont eu accès aux conventions confidentielles, nous explique l’un d’eux. Lorsqu’elle l’a appris, l’industrie pharma.be a envoyé illico presto un courrier recommandé au KCE afin de “demander” la destruction totale des données. Pour la porte-parole de Test-Achats, Julie Frère, il est temps que l’État prenne ses responsabilités. “Le système des conventions pour négocier des remises de prix secrètes doit être aboli. Cela doit se faire au niveau européen. Nous comptons sur la Belgique pour prendre le lead à ce sujet.”

Une occasion en or car dès le 1er janvier 2024, la Belgique assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne pour un semestre. Elle aura la main pour imposer le sujet à l’agenda supranational. Négocier les prix au niveau européen et non plus étatique permettrait de rééquilibrer les rapports de force. L’initiative BeNeLuxA a été créée en ce sens. Elle regroupe l’Autriche et l’Irlande en plus des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique. Pour l’heure néanmoins, le projet est timide. Seulement une poignée de médicaments ont pu être négociés via cette association.

Sans surprise, l’industrie a plutôt tendance à s’opposer à ce type de changements. Ce n’est pas demain la veille que ce mode de négociations collectives deviendra la norme. C’est pourquoi sans réclamer une réforme en profondeur, Élisabeth Degryse, vice-présidente de la Mutualité chrétienne, voudrait que la législation belge s’améliore. “Il faut que soient plus précis les critères qui définissent la valeur ajoutée à partir de laquelle un médicament peut être négocié sous contrats secrets. Et ces critères doivent être formulés clairement. On voudrait vraiment que le public en soit informé, que les citoyens comprennent, que les membres des organes consultatifs comprennent, que ce soit vraiment transparent pour tout le monde.”

Manque d’ambition politique?

Sans oublier la transparence des prix. “Avec le mode de négociations actuel, les firmes pharmaceutiques couvrent très largement leurs coûts et engrangent des surprofits incommensurables. Pour mieux établir les prix justes, nous voudrions aussi une transparence sur le coût de développement, les coûts de production, les coûts de marketing.” Test-Achats a une autre idée pour améliorer le système: permettre à un organisme public indépendant de consulter les deals secrets afin d’en effectuer une évaluation neutre et honnête.

Si des améliorations de ce type sont possibles, sans pour autant viser l’abolition totale des conventions confidentielles, pourquoi l’État belge n’en fait-il pas une priorité? “La puissance du secteur pharmaceutique et l’impact du lobbying sur certains responsables politiques sont énormes. Cela explique que des mesures sont prises - ou pas prises - avec un impact négatif sur la société à long terme, puisque les responsables politiques semblent opter pour des avantages à court terme”, répond Julie Frère. Ces avantages à court terme, notamment pour l’emploi et la santé publique, ne peuvent évidemment pas être négligés. Ils sont importants. Mais le coût des médicaments sous contrats secrets est grandissant. Un rééquilibrage des rapports de force, via des mesures politiques fortes, semble essentiel. Treize ans après la création de ce système opaque et antidémocratique, le moment est peut-être venu…

“Un obstacle à la démocratie”

S’il justifie l’existence des contrats secrets, le ministre Vandebroucke ne nie pas certaines dérives. Au point de réformer le système?

Contacté pour réagir au système de contrats, le ministre des affaires sociales Frank Vandenbroucke ne nie pas l’enjeu démocratique. Il rappelle d’abord que les “contrats et les accords spéciaux” - il évite l’expression “contrats secrets” - sont utiles “pour faire face à certaines incertitudes scientifiques ou financières, et garantir malgré tout l’accès aux traitements innovants pour notre population.” Il souligne aussi que “le côté secret des négociations permet d’obtenir des remises très importantes”.

Les justifications attendues étant posées, il admet certaines failles. “Nous avons vu un nombre croissant de propositions de contrats qui ne sont plus justifiées par des incertitudes fondamentales. De plus, bien que l’opacité des négociations ait des avantages non négligeables, elle a aussi des inconvénients: le manque de transparence est un obstacle à la démocratie et nuit au bon fonctionnement du marché.” Que fait le ministre face à ces enjeux? “C’est au niveau international que nous avons les meilleures chances de réussir à réformer en profondeur le système. Mais nous n’attendons pas cela pour aller de l’avant.” Il cite la feuille de route de 52 actions concrètes élaborée par l’INAMI et le ministre lui-même. Elle a notamment pour but d’améliorer la transparence.

Nous avons consulté cette feuille de route. Elle ne défend pas l’idée de supprimer les prix secrets, mais propose de durcir les conditions d’accès aux deals confidentiels. Par exemple, en interdisant les conventions de plus de six ans. Cela permettrait d’éviter que des firmes se servent des conventions pour dissimuler ad vitam aeternam les prix de produits. La feuille de route suggère aussi que le prix public d’un médicament ne puisse plus dépasser le prix moyen de voisins européens (le “panier UE6”: Pays-Bas, France, Allemagne, Autriche, Irlande et Finlande). Ces améliorations ne sont encore que des projets, le ministre n’ayant, manifestement, aucune réforme planifiée dans son agenda.