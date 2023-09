L’industrie n’a pas répondu à nos questions posées entre le 9 août et le 13 septembre 2023. Mais suite à la publication de notre enquête sur les contrats secrets, la CEO de l’Association générale de l’industrie du médicament (pharma.be), Caroline Ven a finalement souhaité réagir

Le système des contrats secrets vous convient-il ?

Ce système de contrats confidentiels est utile pour introduire rapidement sur le marché des médicaments innovants pour lesquels il demeure des incertitudes thérapeutiques ou budgétaires. Si on n’avait pas ce mécanisme, les patients en Belgique devraient patienter beaucoup plus longtemps pour bénéficier des traitements.

Cela va-t-il de pair avec la confidentialité des prix ?

Il y a plein d’exemples que je ne peux pas nommer où les entreprises font une proposition et c’est la Commission de remboursement des médicaments qui suggère un contrat ! Dans cette commission siègent des experts de l’Inami, des mutualités, des académiciens. Ce n’est que dans 5 % des cas que l’entreprise prend l’initiative.

Lorsque la CRM suggère un contrat, c’est parce que le prix demandé par la firme est excessif et que c’est le seul moyen de le baisser…

Ce n’est pas correct. (Silence.) Là où vous avez raison, c’est que l’innovation a un prix. Cela s’explique par le coût du développement pharmaceutique. Le taux de survie des personnes dans la population générale pour de nombreuses maladies ces 20 dernières années a augmenté de 2 ans. Trois quarts de ce progrès sont liés à l’innovation dans les médicaments. Évidemment, cela vient avec un coût. Mais on évite grâce à cela des hospitalisations et des incapacités de travail. De plus, les conventions ne servent pas uniquement à dissimuler les prix. Elles servent aussi à imposer des “caps”. Par exemple, l’État belge souhaite limiter le nombre de patients éligibles à un remède à 10.000 pour des raisons budgétaires. Si ce seuil est dépassé, l’entreprise s’engage à assumer le surcoût. Et jusqu’à preuve du contraire, ce sont les médecins qui prescrivent et décident.

Caroline Ven, CEO de pharma.be ©Linkedin

Selon vous, les prix appliqués sont-ils justes ?

Le budget de tous les médicaments remboursés dans notre pays ne représente que 16 % des dépenses en soins de santé. Ce chiffre a été plus élevé par le passé. Alors on regrette surtout que dans notre pays, on refuse d’investir dans des produits qui sauvent des vies. Par ailleurs, les remboursements peuvent se faire dans le système de remboursement définitif. On n’est pas spécialement demandeur des conventions. Mais si c’est le seul moyen d’encore entrer sur le marché belge, alors on subira ce mécanisme.

Dissimuler les prix permet aux firmes de mieux négocier dans les autres pays. Ce mécanisme est aussi dans leur intérêt…

On doit couvrir les coûts et investir dans la recherche et le développement. Le secteur pharmaceutique réinvestit plus de 20 % des recettes. Il faut analyser 10.000 molécules pour en avoir 250 en phase clinique et une seule à présenter à l’Agence européenne des médicaments. On prend des risques !

Ce système opaque vous convient donc tant que l’État n’est pas prêt à payer les médicaments plus cher ?

Vous parlez de contrats secrets et opaques… Mais il y a les mutualités autour de la table de la CRM ! Des représentants du ministre de la santé et du budget aussi. C’est confidentiel, mais pas secret !

Les membres de la CRM n’ont pas accès aux deals finaux.

Certains, si.

Seul le Groupe Travail Contrat – 12 personnes – est informé du contrat final. Et le ministre n’est pas contraint de suivre les avis.

C’est en effet le ministre qui signe. Mais les membres de ces organes ne font-ils pas confiance à leur ministre ? Je trouve bizarre qu’on dise cela… De toute façon pour nous, il faut oser réclamer davantage pour les médicaments innovants. Car en augmentant les budgets, on ne serait plus obligé d’entrer dans le système de conventions. Les patients le méritent.