Un conseiller belge d’un membre du gouvernement interroge en anglais : “Est-ce une menace ?” À l’autre bout de la ligne, le représentant de Janssen, filiale belge de Johnson & Johnson, prend le temps de choisir ses mots. Ce coup de fil intervient après l’arrivée des premiers vaccins contre le Covid. Quelques jours plus tôt se déroulait un événement de la World Trade Organization. L’Afrique du Sud et l’Inde avaient demandé une faveur aux États et aux entreprises : renoncer à certains droits de propriété intellectuelle sur les produits contre la pandémie. L’objectif était de permettre aux entreprises locales de pays moins favorisés de produire des vaccins. À la télévision, plusieurs représentants belges avaient montré leur intérêt pour cette “liberté d’opérer”. Le représentant de Janssen reprend finalement la parole : “Si la Belgique supporte ça, le quartier général dans le New Jersey s’agitera et ils pourraient considérer une révision du budget R&D.” Johnson & Johnson injecte chez nous environ 1,5 milliard de dollars par an dans la recherche et le développement. L’entreprise pèse des milliers d’emplois. Autant dire que la Belgique a fait profil bas.

Cette histoire ne donne qu’un aperçu de l’influence de Big Pharma en Belgique, ce que l’on risque en défiant l’industrie serait bien plus important encore. La preuve… En janvier 2023, le Parlement européen travaillait sur une révision de la réglementation. Selon un document confidentiel qui a fuité dans la presse à ce moment-là, le projet envisageait de laisser les entreprises développer des génériques deux ans plus tôt que la loi alors en application. Cela aurait fait baisser les prix pour les consommateurs. Quelques jours plus tard, la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (l’EFPIA) envahissait les abribus du quartier européen à Bruxelles avec une campagne baptisée “Mind the gap”. Le texte était à peine subtil : “L’Europe est la région la plus lente pour approuver de nouveaux médicaments comparés aux USA, au Japon, au Canada et à l’Australie. Ne laissez pas l’Europe tomber plus bas”.

“Ce qui est dit entre les lignes, c’est ceci : si la législation devient moins favorable aux leaders de l’industrie, nous n’hésiterons pas à quitter l’Europe pour produire des médicaments ailleurs, là où les procédures sont plus aisées.” Olivier Hoedeman, coordinateur du Corporate Europe Observatory, marque une pause. “Il est réaliste de penser que si ces “requêtes” ne sont pas respectées, les firmes décident de ne plus commercialiser aucun produit sur le marché belge. Imaginez : une Belgique sans les produits de Johnson & Johnson. C’est impensable. Mais c’est un risque réel. Les petits marchés comme la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas ne font pas le poids. Les entreprises pourraient s’en passer relativement aisément. Personne ne veut ça.”

La réputation du ministre

Avant l’économie et les emplois, le principal argument pour tolérer ce système favorable à l’industrie est donc celui de la santé publique. “Aucun élu, aucun ministre de la santé, aucun chef de gouvernement ne souhaite être considéré comme celui qui a dégradé le système de santé dans son pays, comme celui qui rend les traitements moins accessibles et moins disponibles, comme celui qui réduit les chances de guérison des malades.”

L’aspect économique n’en demeure pas moins important. L’industrie investit 5,7 milliards d’euros par an dans l’innovation et crée 137.000 jobs (43.500 directs, 55.420 indirects et 38.200 induits). Au niveau européen, le secteur représente 865.000 emplois. Les conséquences pour l’UE seraient dramatiques si l’industrie se mettait à délocaliser, même si elle continuait à vendre ses médicaments chez nous – car si elle peut se passer d’un petit marché comme la Belgique -, Big pharma ne renoncera jamais à l’ensemble du marché européen, le plus important après les USA.

Qu’on aime ou pas cette industrie souvent décriée, et son lobbyisme agressif, la CEO de pharma.be, Caroline Ven, a raison au moins sur un point. Dans un communiqué du mois de juin, elle explique que l’industrie “transforme les connaissances en solutions” et les “met sur le marché pour que les patients puissent en bénéficier”. On ne peut nier que sans Big Pharma, sans ses innovations, sans ses efforts incommensurables pour nous sortir de la pandémie, sans ses progrès continus pour traiter le cancer, les maladies cardiovasculaires ou la démence, notre société serait en bien moins bonne santé. Et c’est en fait tout le problème de ces contrats confidentiels. Car si la santé n’a pas de prix, selon le dicton, elle a manifestement un coût, fixé en secret, lors de négociations déséquilibrées entre une industrie surpuissante et un État belge plus fragile.

Premières victoires

La justice a déjà fait plier l’industrie suite aux plaintes d’associations de consommateurs européennes. Lorsqu’elle y parvient, les prix baissent comme par magie… Preuve que l’industrie ne mettrait pas la clé sous le paillasson si elle devait appliquer des prix plus raisonnables. En 2021, la Commission européenne a ainsi contraint Aspen à réduire de 73 % en moyenne le prix de six médicaments anticancéreux au motif d’un “abus de position dominante”. Autre exemple : l’autorité belge de la concurrence a infligé en janvier dernier une amende de 2,78 millions d’euros à Novartis pour position dominante collective concernant un médicament contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Troisième cas : Leadiant a été condamnée en Italie (3,5 millions d’euros) et aux Pays-Bas (20 millions d’euros) pour abus de position dominante après avoir multiplié par 300 (!) le prix du CDCA, utilisé dans le traitement d’une maladie métabolique héréditaire rare et grave. Dernier exemple : le Luxentis. Sous pression notamment de Test-Achats, le médicament n’a pas reçu sa prolongation de contrat. Conséquence : selon une étude de la Mutualité chrétienne, les dépenses liées au ranibizumab, molécule utilisée dans le Lucentis, ont chuté de 45 % entre 2019 et 2022 alors que le nombre d’utilisateurs n’a baissé que de 17 %.