La Belgique accueille un exercice de défense de grande ampleur

L'objectif de "Toxic Trip" "est de mettre en pratique et harmoniser les techniques et procédures de défense passive et CBRN de leur propre nation et, par extension, de l''ensemble du territoire de l'Otan, afin qu'en cas de menace réelle, n'importe où dans le monde, l'action et la coopération puissent être encore meilleures et plus rapides", indique le texte.

"Pendant toute la durée de l'exercice, les pays participants démontreront leurs compétences dans le domaine de la défense passive et de la défense CBRN sur la base de scénarios réalistes. Il s'agit notamment de localiser les zones affectées par une attaque CBRN, d'évacuer et de décontaminer le personnel et les équipements (véhicules et avions)", conclut le communiqué.

Les militaires rappellent volontiers que des agents chimiques ou biologiques ont été utilisés contre du personnel militaire et civil ces dernières années. Ils estiment que ce type de menace est amené à s'accroître dans le futur.