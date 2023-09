Dans un monde où l’e-commerce est entré dans les habitudes de consommation de la majorité des Belges, il était important de légiférer pour éviter que ce secteur ne devienne une jungle. Ces dernières années, plusieurs scandales avaient éclaté, notamment quand des mineurs ou des personnes en séjour illégal en Belgique avaient été employés par certaines sociétés tout en travaillant dans des conditions déplorables.

Ce jeudi, la commission Mobilité et Entreprises publiques de la Chambre a adopté, mardi, en première lecture, le projet de loi visant à améliorer les conditions de travail des livreurs de colis postaux. Un projet porté depuis le début de l’année par Petra De Sutter, la ministre en charge de cette compétence. “Nous prenons l’initiative dans la lutte contre le nivellement par le bas des conditions de travail des livreurs de colis. Finis les livreurs épuisés au volant qui doivent travailler des heures interminables”, a déclaré la ministre.

Le texte prévoit entre autres un temps de conduite de 9 heures maximum par jour avec un dépassement autorisé à 10 heures deux fois par semaine. Un total de 56 heures de conduite par semaine et de 90 heures sur deux semaines consécutives est aussi prévu. Le texte instaure aussi un salaire minimum.

Une augmentation des frais de 20 à 25 %

Une bonne nouvelle pour les livreurs mais aussi pour la régulation du secteur. Mais quel sera l’impact pour les consommateurs ? Dans les colonnes de HLN, l’économiste des transports Roel Gevaers (Université d’Anvers) parle d’une augmentation des tarifs de livraison pour les géants du web, et donc sur les clients. “Si les entreprises de messagerie faisaient tout conformément à la législation, les colis devraient déjà coûter plus cher. Il est certain que les forfaits deviendront plus chers. J’estime que les coûts vont augmenter de 20 à 25 % avec l’e-commerce. Ces boutiques en ligne seront les premières à ressentir l’augmentation des prix et la répercuteront, d’abord sur le prix de vente du produit, puis sur les frais d’expédition”, explique-t-il.

De son côté, le régulateur du secteur postal, l’IBPT, a déjà estimé, pour HLN, l’impact économique des nouvelles règles. “Pour les colis livrés par GLS, PostNL, DPD et Mondial Relay, les coûts pourraient augmenter de 10,6 %. Selon le régulateur, ces entreprises peuvent répercuter la totalité sur le consommateur.”