Depuis quelques instants, Robert (nom d’emprunt) règle le volume de son appareil auditif. Il met sa main à l’oreille pour mieux capter les sons, mais rien n’y fait. “On n’entend rien et on ne comprend rien”, tempête le vieil homme. Il grommelle un peu, mais reste assis dans l’assistance le temps de l’appel du rôle. Arrive alors l’affaire qui concerne le nonagénaire agacé. Ou plutôt les nonagénaires, car ils sont deux dans cette petite salle située au sous-sol du palais de justice. Les deux hommes se présentent ici sans conseil. La présidente les appelle et leur propose de venir juste en face d’elle afin qu’ils puissent entendre les discussions entre la cour et les avocats.

Il est en effet question d’un malentendu avec les avocats de la défense, sur base de mails qui ne sont pas parvenus à temps. Normalement, la séance devrait être reportée le temps de régulariser la situation. “Mais nous avons ici deux personnes très âgées et vulnérables qui sont venues pour la deuxième fois au tribunal. Nous allons essayer de fixer l’audience aujourd’hui”, assure la présidente. Toutes les parties s’accordent. Il faudra toutefois attendre un peu, le temps que l’avocate de la défense rallie Bruxelles depuis Liège, en train, avec un pied cassé.

Parler au frigo

En attendant, le tribunal se penche sur une autre affaire. Zamir (prénom d’emprunt) entre dans la salle les mains attachées, entouré de deux policiers. Il arrive tout droit de la prison de Saint-Gilles où il réside depuis cinq mois. Le temps qu’on lui détache les poignets, l’homme balaie la salle de son regard grave et profond. On lui reproche d’avoir porté des coups à sa femme et à son fils à deux reprises. Il aurait aussi frappé un policier, ce qui lui vaut une inculpation pour rébellion.

L’homme conteste les faits. Dans sa version, il a enfoncé la porte parce que sa femme l’avait enfermé dehors. Il reconnaît avoir voulu maîtriser son fils en le plaquant au sol, mais en aucun cas l’avoir frappé. Idem pour la deuxième fois : tout juste a-t-il mis une gifle à sa femme, soutient-il. Quant à la violence envers le policier, même le parquet reconnaît qu’il n’y a pas vraiment eu de coups. “Il n’a pas tapé les policiers mais il s’est débattu. Tellement fort que les forces de l’ordre lui ont envoyé du peperspray au visage”, raconte le procureur. À peine surprenant, en regard de la solide carrure du prévenu.

Selon le ministère, il est surtout question d’alcool dans cette histoire. Zamir semble en effet avoir du mal à gérer la boisson. “Quand il est ivre, il parle à son frigo”, raconte le procureur. Il requiert trente mois de prison avec un sursis probatoire. Son avocate, elle, minimise les faits. Elle demande une suspension de prononcé, et rappelle que son client est derrière les barreaux depuis cinq mois. Le jugement est attendu pour le 18 octobre.

Deux complices

Place désormais à l’affaire qui concerne les deux nonagénaires. La présidente invite les deux victimes à s’installer juste devant elle de manière à ne rien rater des échanges. “L’acoustique n’est pas très bonne dans cette salle”, commente la femme de l’un d’eux. “Oui, ça doit être ça. Le Palais est vieux et pas toujours adapté”, sourit la présidente. L’avocate entre d’un pas claudicant, discute quelques instants des points de procédure et va finalement s’installer derrière son large pupitre en bois. L’audience peut reprendre.

Robert raconte sa mésaventure. Alors qu’il effectue sa promenade quotidienne dans le quartier, un homme l’interpelle à hauteur d’un horodateur. Il demande à Robert de payer son ticket de parking avec sa carte de banque car lui n’a pas la sienne et la machine n’accepte pas la monnaie. En échange, l’homme lui tend une pièce de deux euros. Robert rechigne mais face à l’insistance de l’inconnu, il finit par accepter. Il introduit sa carte et entre son code. “Et puis il a pris ma carte mais je n’ai rien vu, c’était un prestidigitateur !”, témoigne Robert. Les minutes passent et, forcément, il ne récupère pas sa carte. Survient alors un complice qui indique à Robert “qu’il a eu la même chose hier, que c’est un problème cette semaine de l’horodateur et qu’il suffit d’appeler l’entreprise en fin de journée quand les agents relèvent les bornes” ; il pourra alors récupérer sa carte.

Presse la justice

Mais le temps que Robert se rende compte qu’il s’agit d’une arnaque et qu’il bloque sa carte, une heure s’est écoulée. Et plus de 1000 euros ont disparu de son compte. Pour l’autre homme victime du même traquenard, le montant du larcin grimpe à 8000 euros. “Je l’ai expliqué à la police, on attend que justice soit rendue. Mais c’est lent ! En Pologne, ça marche mieux”, vitupère-t-il derrière son épaisse moustache. Il devra pourtant encore être patient. Il faudra encore une audience pour entendre les prévenus. Et puis du temps pour rendre la décision et effectuer les opérations bancaires. Robert est d’avis qu’il ne faut pas traîner car il voudrait revoir la couleur de son argent. “Enfin, j’espère être encore en vie quand cela arrivera”, conclut-il avant de reprendre sa place.