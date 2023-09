Le documentaire de la VRT sur les abus sexuels dans l’Église a provoqué une importante couverture médiatique au cours des dernières semaines. Elle a incité les victimes exprimer leur colère, leur indignation, leur écœurement parfois. La série en quatre parties (dont la dernière a été diffusée mardi soir et a été suivie d’une émission spéciale de l’émission de “De Afspraak” sur Canvas) a déjà poussé de nombreux croyants à prendre leur distance par rapport à l’Église catholique. Parmi ceux qui ont décidé de tourner le dos à l’institution, il y a des chrétiens de base mais aussi des Bekende Vlamingen, comme le caricaturiste Lectrr ou la présentatrice de la VRT Siska Schoeters. La série documentaire a aussi fait réagir le monde politique, notamment la ministre Annelies Verlinden (CD&V) qui a déclaré que “la série Godvergeten de la VRT occupe les esprits en Flandre. Et le mien aussi”.

Baptême à vie

Certains ont voulu aller plus loin encore. Ne se reconnaissant pas, ou plus, dans l’Église catholique, certaines personnes ont choisi l’apostasie. C’est à dire renier sa foi chrétienne et se faire “débaptiser” – “Ontdopen” en néerlandais. Certains affirment y penser depuis longtemps mais, pour diverses raisons, ne sont jamais passés à l’acte. Il s’agit d’une démarche somme toute symbolique de protestation.

De quoi s’agit-il ? Tout chrétien qui souhaite être débaptisé peut adresser une demande à la paroisse ou au diocès où son baptême a été célébré, en demandant une confirmation écrite ou un double de l’acte de baptême modifié. La réponse intervient quelques jours ou quelques semaines plus tard. Mais pour l’Église, on reste toujours baptisé car le baptême a été conçu par l’Église comme un “plongeon” (baptisma) unique pour toute la vie. C’est la raison pour laquelle il est seulement noté qu’une personne a demandé à être désinscrite du régistre de bâptème des paroisses. Son nom y apparaîtra toujours.

La procédure ecclésiale d’apostasie est-elle dès lors conforme aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel (RGPD) au sein et en dehors de l’Union européenne qui dispose que toute personne peut faire retirer son nom de tout fichier existant ? Selon la VRT, l’autorité de protection des données devra se prononcer sur la question dans les prochaines semaines, information que confirme le père Tommy Scholtès, porte-parole des évêques de Belgique.

Pour sa part, la conférence épiscopale affirme respecter strictement les règles relatives à la protection des données à caractère personnel de ses baptisés au sein et en dehors de l’UE. Pour étayer son propos, elle renvoie à une affaire similaire, en Irlande, où les autorités ecclésiales ont récemment obtenu gain de cause après une discussion avec l’Autorité de protection des données européennes. Elle renvoie aux sites catho.be et kerknet.be si on souhaite obtenir davantage d’informations sur le sujet.

Tournure politique

Les demandes de “débaptisation” ont pris une tournure politique ces derniers jours. Ainsi, la députée européenne Kathleen Van Brempt (Vooruit) a demandé à la Commission européenne de clarifier la question de ces données personnelles que conserve l’Église. La députée socialiste affirme que le droit à l’oubli doit être intégralement respecté par l’institution. L’élue anversoise prétend “qu’en conservant les noms, même rayés, dans ses registres de baptême, l’Église en dispose toujours ce qui lui permettrait, le cas échéant, de recontacter ces personnes en essayant de les réintégrer un jour ou l’autre dans le giron ecclésial.”