"On demande de porter des gilets pare-balles": dans les hôpitaux, les soignants dénoncent des comportements de plus en plus violents

Ils sont en première ligne face aux agressions. Et depuis la crise sanitaire, les actes de violences envers les soignants se sont multipliés. Il y a quelques mois, un patient avait poignardé un urgentiste à l’hôpital Etterbeek-Ixelles à Bruxelles. Un incident qui n’est malheureusement pas un acte isolé dans le secteur des soins.

Une situation qui a même poussé les médecins européens à tirer la sonnette d’alarme face à l’augmentation des agressions physiques et verbales à l’encontre du personnel de santé. Une situation qui pourrait aggraver la pénurie de soignants et compromettre la qualité des soins.

Si les violences physiques sont plus rares tout comme les violences sexuelles, les insultes en tous genres, menaces verbales ou autres intimidations et comportement agressif sont vécues au quotidien par le personnel soignant. Selon les derniers chiffres publiés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 38 % des professionnels de la santé dans le monde sont victimes de violences physiques à un moment ou à un autre de leur carrière.

“La pénurie de personnel est intimement liée à ce phénomène”

Evelyne Magerat, secrétaire permanente CNE non-marchand et infirmière de profession, évoque une hausse constante des agressions à l’égard des soignants. “Qu’elles soient physiques ou verbales, elles se sont banalisées, note-t-elle. À certains endroits et notamment au sein d’un hôpital bruxellois bien connu, on demande même au personnel (des médecins et des infirmières via des SMUR) de porter des gilets pare-balles, ce qui peut donner une idée de l’ampleur de la situation. Il y a une recrudescence des agressions, c’est comme si le patient ou sa famille ne pouvait plus attendre le résultat d’un examen ou d’être pris en charge et décidait de passer directement à l’acte”.

D’après cette spécialiste du secteur des soins de santé, ce n’est pas forcément la pandémie qui est à l’origine de ce phénomène mais plutôt le manque de bras dans les hôpitaux. “On voit que les plus touchés sont les urgentistes, le personnel infirmier mais aussi les personnes à l’accueil qui sont en première ligne face à l’impatience et aux insultes des patients et de leur entourage. Il y a des patients en état d’ébriété, qui débarquent parfois avec un couteau en poche, et qui peuvent se montrer vite menaçants. Le manque d’effectif pèse et contribue à ce que le patient attende plus longtemps avant une intervention ou un examen, la pénurie de personnel est liée à cette hausse des violences. Le report des soins ne facilite pas ce rapport et augmente ce sentiment de frustration, quand on a une infirmière pour 30 lits dans certains hôpitaux, on ne peut pas faire de miracles”.

Chez nous, une étude réalisée récemment par l’Institut Vias pointait déjà ces comportements dangereux, notamment envers les ambulanciers et les travailleurs des services d’urgence. Près de la moitié d’entre eux (44 %) déclare se faire crier dessus durant leur travail. Pour 4 % des victimes, cela se produit quotidiennement, pour 16 % hebdomadairement et pour 24 %, mensuellement.

Enfin, presque la totalité des interrogés (83 %) a indiqué avoir subi des cris au cours des 12 derniers mois. Les insultes sont elles aussi monnaie courante. En effet, près de trois soignants sur quatre (74 %) indiquent avoir été insultés au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Près de 4 % ont signalé que ça se produisait quotidiennement, 15 % hebdomadairement et 22 % mensuellement. Seul un quart des répondants (26 %) n’y a pas été confronté durant l’année. Selon leurs observations, les auteurs de ces violences sont souvent des patients, des membres de la famille ou des amis des patients.

Des sanctions plus fermes envers les agresseurs

L’ASBL Médecins en difficulté, consciente de l’effet que ces agressions peuvent avoir sur le moral des médecins et donc sur leur présence et la qualité des soins prodigués, a décidé, dès 2016, de les documenter. De ce précieux travail, il ressort que si les signalements étaient plutôt timides au départ de ce recensement, ils ont explosé en 2023 : 71 cas d’agressions physiques, d’insultes ou d’intimidations sur les quinze premières semaines de l’année 2023, soit presque autant que sur l’année précédente.

Selon le docteur Roland Kerzmann, président du Conseil provincial de Liège de l’Ordre des médecins, cette hausse serait due à une augmentation des signalements par les médecins, mais aussi à une explosion du nombre d’agressions.

Interpellé sur le sujet par la députée Sophie Rohonyi (Défi) en commission santé, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a annoncé qu’avec le nouveau Code pénal, le gouvernement veut envoyer un signal clair : ceux qui commettent des violences au moment où les soignants font leur travail doivent être et seront sévèrement punis. “Concrètement, tous les actes de violence commis à l’encontre d’une personne exerçant une fonction sociale, comme un professionnel des soins, seront sanctionnés avec une augmentation du niveau de peine dans le nouveau Code pénal”, souligne le ministre socialiste. Dès lors, toute personne condamnée pour avoir frappé et blessé un travailleur de la santé ayant entraîné une incapacité de travail de 15 jours devrait risquer ainsi de 3 à 5 ans de prison, au lieu de 2 mois à 4 ans comme aujourd’hui, même si toutes les modalités doivent encore être confirmées.

Et dans la réglementation visant à améliorer le bien-être du travailleur, un cadre est élaboré à propos de la prévention des risques psychosociaux et des obligations de l’employeur, dont la mise en place d’un enregistrement des actes de violence ou de harcèlement, une procédure concernant les risques psychosociaux, un soutien psychologique adéquat de services spécialisés externes ou encore la mise en place d’un plan global de prévention par institution, avec, par exemple, des formations pour le personnel.

Chaque employeur doit donc élaborer un plan d’action, comme l’a fait récemment le CHU Brugmann face à la recrudescence des violences contre le personnel soignant où un plan d’action dédié a été mis en place et prévoit notamment, pour certains secteurs spécifiques comme les urgences, des formations d’autodéfense.