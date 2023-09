Atteinte ultime à notre besoin vital d’intimité et de sécurité, les cambriolages sont souvent une cause de grand traumatisme pour les personnes qui en sont victimes. Si la prévention réduit fortement les risques d’intrusion et les conséquences psychologiques qu’elle entraîne, il n’est pas inutile de rappeler à quel point notre maison joue un rôle clé dans notre quête de bien-être.

Selon une étude indépendante commanditée par la société Verisure, les cambriolages restent, pour la majorité des personnes interrogées, un motif de grand traumatisme. On associe souvent les vols dans les habitations à la période des vacances. Or, si on peut en effet constater une augmentation des vols avec effraction pendant l’été, les changements dans le rythme et l’organisation de nos voyages a quelque peu changé la donne. Un cambriolage peut en effet survenir à n’importe quel moment de l’année, y compris à la rentrée quand nous reprenons un rythme régulier, facile à identifier par les auteurs d’effractions. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une sortie de quelques heures au restaurant se solde par un vol ou une tentative d’intrusion. Et ce, y compris en présence d’un animal de compagnie dans la maison. Dans 44 % des cas, le chien ou le chat court d’ailleurs un risque d’être maltraité par les cambrioleurs. Au-delà de la perte matérielle directement liée à un vol, les victimes doivent donc souvent gérer d’autres traumatismes : la perte d’un animal ou la disparition d’un objet à haute valeur sentimentale. ​

À en croire les chiffres émanant de cette étude, 56 % des cambriolages ont lieu en présence des occupants de l’habitation.

”L’impact d’un cambriolage sur notre vie est colossal”, avance Arlette Bayers, thérapeute à Liège. “Dans la mesure où nous l’avons aménagée pour qu’elle soit un lieu accueillant et sécurisant, notre maison peut être considérée comme l’extension de nous-mêmes. Lorsque des personnes extérieures font intrusion dans ce cocon, elles anéantissent sa vocation protectrice. Dépossédées de certains biens matériels, mais aussi de souvenirs parfois très précieux, les victimes d’un cambriolage ressentent un chaos intérieur dont elles ne mesurent parfois l’impact que longtemps après le vol. ” ​

À en croire les chiffres de l’étude, 37 % des personnes interrogées mettent plus d’un mois à se remettre d’un cambriolage et à peine la moitié y parviennent sans une aide extérieure. “Après un cambriolage, la plupart des victimes passent par différentes émotions contrastées : la peur, la colère, le dégoût, l’injustice ou encore la tristesse. Il est donc important de réagir rapidement : d’abord en cherchant une aide extérieure auprès d’un psychologue ou d’un thérapeute, mais aussi en misant sur des solutions très concrètes, comme la sécurisation de son habitation”, conclut Arlette Bayers.

Une opinion confirmée par les résultats de l’enquête : ​ 86 % des personnes interrogées dans le cadre de l’étude disent avoir renforcé la sécurité de leur habitation suite à un cambriolage et 90 % précisent se sentir mieux après l’avoir fait.