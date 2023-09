Johan Bonny, évêque d’Anvers, référendaire sur la question des abus, réagit aux révélations sur les abus sexuels commis au sein de l’Église que la série documentaire “Godvergeten”, les “Oubliés de Dieu” a mis en avant ces dernières semaines sur la chaîne flamande VRT Canvas.

Pourquoi l’Église n’a-t-elle pas réalisé l’ampleur des abus sexuels commis en son sein ? N’a-t-elle pas voulu ou n’a-t-elle pas pu s’en rendre compte ?

Si on avait la réponse… Je suis déçu. Je déplore que les générations précédentes n’aient pas pu assumer leurs responsabilités, n’aient pas réagi avec le discernement ni avec l’efficacité qu’il fallait. Les évêques de l’époque savaient bien que ces abus étaient un mal, mais ils n’ont pas prêté aux victimes l’attention nécessaire. En conférence épiscopale, ils évoquaient le cas des abuseurs, ce qu’il fallait faire avec eux, mais ils ne parlaient pas des victimes ni de l’attention qu’il était nécessaire de leur accorder. Quand des victimes arrivaient auprès du cardinal Danneels, ce dernier ne savait pas quoi faire, il ne savait pas réagir, il n’avait ni les bonnes attitudes ni les bonnes intuitions pour écouter de tels cas. Les victimes n’ont donc pas pu avoir ce contact direct avec les responsables de l’Église, et cette absence de contact a fait que trop peu a été réalisé avec eux ou pour eux. Notre génération d’évêques est dès lors confrontée à un problème qui aurait dû être réglé il y a 20 ou 30 ans.

Vous allez rencontrer les victimes ?

Oui, pour entendre ce qu’elles attendent de l’Église. Il ne serait pas bon que nous, évêques, arrivions directement avec des réponses sans les avoir écoutées préalablement. Il y a eu des systèmes d’écoute, de médiation et de compensation, mais nous devons comprendre leurs attentes ultérieures pour qu’émergent des pistes de solutions. Alors qu’à Rome va s’ouvrir la semaine prochaine le synode (une grande réflexion NdlR) sur l’avenir de l’Église, nous devons aussi pouvoir les entendre sur les réformes structurelles dont l’Église a besoin à leurs yeux. Il ne faut cependant pas attendre des solutions universelles à ces problèmes locaux. Chaque conférence épiscopale doit réagir sans attendre que Rome décide de tout. Sinon, ce serait le meilleur moyen d’étouffer l’affaire.

Pourquoi l’épiscopat flamand a-t-il demandé à Roger Vangheluwe (l’ancien évêque de Bruges contraint à la démission lorsqu’on a su qu’il avait abusé de son neveu pendant des années, NdlR) de renoncer à son titre d’évêque ?

À plusieurs reprises, nous avons demandé à Rome de prendre une décision claire et radicale envers lui. La dernière fois c’était pendant la visite ad limina des évêques belges au Vatican en novembre 2022. Jamais nous n’avons eu de réponse. Or, nous demandons une réponse radicale : une réduction à l'état laïque. Rome a infligé à Roger Vangheluwe une simple punition : il vit dans une abbaye (à Solesmes, en France NdlR). Il ne peut pas en sortir, ne peut célébrer aucun sacrement en public et ne peut voir personne. Il s'agit donc de mesures fortes. C’est une sorte d'emprisonnement ecclésial. Mais il est encore prêtre et évêque: on n’a pas touché à son statut. En Flandre, personne ne comprend cel. C'est un scandale ! De commun accord, la conférence épiscopale a alors proposé de demander à l’intéressé de renoncer à son titre d’évêque. Cela simplifierait la procédure et cela pourrait aller plus vite (que de passer par Rome Ndlr).