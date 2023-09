Météo: un temps d’automne pour ce week-end ?

En soirée, le ciel sera d’abord partiellement nuageux mais en deuxième partie de nuit, la nébulosité augmentera. En fin de nuit, de faibles pluies intermittentes seront possibles, principalement sur la partie nord-ouest du pays. Les minima, toujours doux, oscilleront entre 12 ou 13 degrés en Hautes Ardenne et 17 degrés au littoral.

À lire aussi

Vendredi, il fera dans l’ensemble très nuageux avec par moments un peu de pluie. Les maxima varieront entre 19 et 22 degrés sous un vent modéré de sud-ouest, puis de nord-ouest dans l’ouest du pays.

Samedi, la grisaille en matinée sera suivie d’un temps assez ensoleillé, avec des maxima proches de 20 degrés.

Dimanche, il y aura d’abord du soleil puis de plus en plus de nuages moyens et élevés depuis l’ouest. Les maxima avoisineront les 22 degrés.