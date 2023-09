Violences sexuelles au sein de l'Eglise : l'ASBL Broeders van Liefde s'excuse et examinera ses rapports avec la congrégation

Elle fait suite à la série documentaire "Godvergeten" dans laquelle des personnes témoignent d'abus sexuels dans l'Église et de leurs dissimulations par les autorités ecclésiastiques. Toutes les plaintes "ont été reçues" en bonne et due forme, reconnaît l'ASBL. "D'autant plus que de nombreux témoignages ont été récoltés dans nos propres locaux", poursuit cette dernière.

"C'est pourquoi nous tenons d'abord et avant tout à réitérer nos excuses sincères et explicites pour toute forme d'abus sexuels dans le passé", explique le conseil d'administration (CA).

L'organisation se dit prête à rencontrer les victimes si elles en ont envie: "Nous voulons écouter afin de savoir ce que nous pouvons faire de plus. (...) Nous nous rendons compte que nous aurions dû tendre la main plus franchement et plus rapidement, mais nous croyons qu'il n'est jamais trop tard."

Elle regarde également vers l'avenir: "C'est le moment de nous réunir et de déterminer qui nous sommes et ce que nous voulons être: nous rechercherons activement les victimes éventuelles qui ne se sont pas encore manifestées; nous analyserons nos procédures autour des comportements abusifs et le rapport entre l'organisation et la congrégation; nous examinerons la structure et la bannière sous laquelle nous nous unissons. Et cela avec un seul objectif: que ça n'arrive plus jamais."

Sa lettre ouverte contient enfin un passage sur Rik Devillé qui a été inculpé (et acquitté) pour calomnie et diffamation à l'encontre de l'association notamment. "Vous avez souvent été vilipendé, mis à l'écart et attaqué. Mais vous avez tenu bon afin que les victimes auxquelles nous nous adressons dans cette lettre soient reconnues. Nous voulons aussi vous apporter notre reconnaissance pour ce que vous avez fait et pour ce que vous faites car c'est une preuve de courage. Du courage qui fait défaut à beaucoup", écrit le CA.